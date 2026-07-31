Россиянам назвали главного претендента на звание "слово года"

Частота употребления этого термина за несколько лет выросла более чем вдвое

31 июля 2026, 19:16, ИА Амител

Записная книга предпринимателя / Фото: из архива amic.ru

Слово "нишевый" набирает популярность и может стать "словом года", считают эксперты. Об этом ТАСС рассказала Наталия Козловская, профессор кафедры русского языка РГПУ имени А. И. Герцена.

Эксперт Минпросвещения отмечает, что термин прочно вошел в обиход. Многие специалисты называют его ключевым словом текущего момента. Хотя слово уже есть в словарях, для широкой аудитории оно по‑прежнему звучит как свежий неологизм.

Изначально "нишевый" описывал продукты, проекты или услуги, ориентированные на узкую аудиторию, например, нишевый парфюм или журнал. Сейчас у слова появляются новые смысловые оттенки.

Оно все чаще обозначает нечто нестандартное или редкое — так говорят о нишевых развлечениях или навыках. Эксперт привела примеры нетипичных контекстов: "кафе при монастырях и храмах — места довольно нишевые", "нишевое решение".

Статистика подтверждает растущую востребованность слова. Согласно данным медиабанка "Интегрум", частота его употребления в СМИ заметно выросла: если в 2019 году зафиксировали 30,8 тысячи случаев, то в 2025‑м — уже свыше 60 тысяч.

В первой половине 2026 года показатель достиг 60 188 употреблений. Как отмечает эксперт, слово выходит за рамки маркетинга и активно проникает в язык культуры и в описание человеческих отношений, превращаясь в модный лексический маркер.