Именно такая гибкость делает русский язык одновременно красивым и сложным для изучения

13 июля 2026, 08:15, ИА Амител

Слово / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Глагол "идти" в русском языке отличается высокой полисемичностью, что подтверждают различные словари, сообщила РИА Новости Александра Ольховская, руководитель лаборатории лексикографии Института Пушкина.

По мнению Александры Ольховской, этот глагол имеет широкий спектр значений и используется в самых разнообразных контекстах. Он может обозначать передвижение людей, например, когда ребенок идет по улице, или движение транспортных средств, таких как поезд, направляющийся в Москву. Кроме того, глагол "идти" применяют для описания природных явлений, например дождя, или для передачи распространения звуков, запахов и света, как в ситуации, когда из кухни доносится аромат свежей выпечки.

«Глагол "идти" используется для выражения течения времени, как во фразе "годы идут". Он также описывает ход событий, например, в выражении "дела идут хорошо", или передает идею соответствия, как в случае "это платье тебе идет". Глагол "идти" может указывать и на развитие, как во фразе "идти к своей цели"», — отметила специалист.

Александра Ольховская подчеркнула, что точно определить количество значений этого глагола сложно.

«В Большом универсальном словаре русского языка под редакцией Валерия Морковкина указано 56 значений глагола "идти". В Большом академическом словаре зафиксировано 27 основных значений и 36 их оттенков. В Большом толковом словаре под редакцией Сергея Кузнецова приведены 30 основных значений и 11 оттенков», — подытожила Александра Ольховская.

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