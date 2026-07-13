В Институте Пушкина определили слово с наибольшим количеством значений
Именно такая гибкость делает русский язык одновременно красивым и сложным для изучения
13 июля 2026, 08:15, ИА Амител
Глагол "идти" в русском языке отличается высокой полисемичностью, что подтверждают различные словари, сообщила РИА Новости Александра Ольховская, руководитель лаборатории лексикографии Института Пушкина.
По мнению Александры Ольховской, этот глагол имеет широкий спектр значений и используется в самых разнообразных контекстах. Он может обозначать передвижение людей, например, когда ребенок идет по улице, или движение транспортных средств, таких как поезд, направляющийся в Москву. Кроме того, глагол "идти" применяют для описания природных явлений, например дождя, или для передачи распространения звуков, запахов и света, как в ситуации, когда из кухни доносится аромат свежей выпечки.
«Глагол "идти" используется для выражения течения времени, как во фразе "годы идут". Он также описывает ход событий, например, в выражении "дела идут хорошо", или передает идею соответствия, как в случае "это платье тебе идет". Глагол "идти" может указывать и на развитие, как во фразе "идти к своей цели"», — отметила специалист.
Александра Ольховская подчеркнула, что точно определить количество значений этого глагола сложно.
«В Большом универсальном словаре русского языка под редакцией Валерия Морковкина указано 56 значений глагола "идти". В Большом академическом словаре зафиксировано 27 основных значений и 36 их оттенков. В Большом толковом словаре под редакцией Сергея Кузнецова приведены 30 основных значений и 11 оттенков», — подытожила Александра Ольховская.
Ранее лингвист раскрыла секрет популярности слова "очень" в русском языке.
08:36:29 13-07-2026
а также посыл к действию и указание направления..
08:44:34 13-07-2026
То слово , куда идти имеет гораздо больше значений. В целом из него предложения люди составляют
09:33:55 13-07-2026
Куда-куда Вы говорите мне идти?
09:56:30 13-07-2026
Эмм, это 50 лет назад было известно
10:07:40 13-07-2026
Гость (09:56:30 13-07-2026) Эмм, это 50 лет назад было известно... Не лишайте ученых работы.
10:10:10 13-07-2026
"Идите лесом" учли?
14:54:50 13-07-2026
Смысл почти всех значений - двигаться. Не благодарите!
Для особо "внимательных" - я говорю "почти"!