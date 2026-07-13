НОВОСТИНаука и образование

В Институте Пушкина определили слово с наибольшим количеством значений

Именно такая гибкость делает русский язык одновременно красивым и сложным для изучения

13 июля 2026, 08:15, ИА Амител

Слово / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Слово / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Глагол "идти" в русском языке отличается высокой полисемичностью, что подтверждают различные словари, сообщила РИА Новости Александра Ольховская, руководитель лаборатории лексикографии Института Пушкина.

По мнению Александры Ольховской, этот глагол имеет широкий спектр значений и используется в самых разнообразных контекстах. Он может обозначать передвижение людей, например, когда ребенок идет по улице, или движение транспортных средств, таких как поезд, направляющийся в Москву. Кроме того, глагол "идти" применяют для описания природных явлений, например дождя, или для передачи распространения звуков, запахов и света, как в ситуации, когда из кухни доносится аромат свежей выпечки.

«Глагол "идти" используется для выражения течения времени, как во фразе "годы идут". Он также описывает ход событий, например, в выражении "дела идут хорошо", или передает идею соответствия, как в случае "это платье тебе идет". Глагол "идти" может указывать и на развитие, как во фразе "идти к своей цели"», — отметила специалист.

Александра Ольховская подчеркнула, что точно определить количество значений этого глагола сложно.

«В Большом универсальном словаре русского языка под редакцией Валерия Морковкина указано 56 значений глагола "идти". В Большом академическом словаре зафиксировано 27 основных значений и 36 их оттенков. В Большом толковом словаре под редакцией Сергея Кузнецова приведены 30 основных значений и 11 оттенков», — подытожила Александра Ольховская.

Ранее лингвист раскрыла секрет популярности слова "очень" в русском языке. 

Россия образование
       

Комментарии 7

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найди отличия

08:36:29 13-07-2026

а также посыл к действию и указание направления..

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Гость

08:44:34 13-07-2026

То слово , куда идти имеет гораздо больше значений. В целом из него предложения люди составляют

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Гость

09:33:55 13-07-2026

Куда-куда Вы говорите мне идти?

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Гость

09:56:30 13-07-2026

Эмм, это 50 лет назад было известно

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Гость

10:07:40 13-07-2026

Гость (09:56:30 13-07-2026) Эмм, это 50 лет назад было известно... Не лишайте ученых работы.

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Гость

10:10:10 13-07-2026

"Идите лесом" учли?

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Гость

14:54:50 13-07-2026

Смысл почти всех значений - двигаться. Не благодарите!
Для особо "внимательных" - я говорю "почти"!

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