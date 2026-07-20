В числе ключевых — курение, злоупотребление алкоголем, избыточная масса тела, низкая физическая активность, воздействие ряда профессиональных и экологических факторов, а также наследственность и возраст

20 июля 2026, 16:01, ИА Амител

Онкология / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Главный онколог Минздрава РФ, академик РАН и директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн в беседе с РИА Новости обсудил ключевые факторы, которые повышают риск развития рака.

«Ожирение, диабет и хронические вирусные гепатиты существенно увеличивают вероятность онкологических заболеваний. Например, вирус папилломы человека связан с раком шейки матки и опухолями ротоглотки. Курение также представляет серьезную угрозу, так как значительно повышает риск рака легких, полости рта, гортани, пищевода, мочевого пузыря и почек», — пояснил он.

Каприн отметил, что наследственность играет относительно небольшую роль в развитии рака. Гораздо важнее условия жизни и внешние факторы. Научные исследования подтверждают прямую связь между питанием, физической активностью и вредными привычками с риском онкологических заболеваний.

Врач подчеркнул, что рацион, богатый рыбой, овощами и фруктами, а также умеренное употребление переработанного мяса способствуют улучшению здоровья и снижают вероятность колоректального рака.

Также Каприн обратил внимание на опасность длительного пребывания на солнце, особенно в период с 11:00 до 16:00.