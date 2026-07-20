Россиянам перечислили основные факторы риска развития онкологических заболеваний
В числе ключевых — курение, злоупотребление алкоголем, избыточная масса тела, низкая физическая активность, воздействие ряда профессиональных и экологических факторов, а также наследственность и возраст
20 июля 2026, 16:01, ИА Амител
Главный онколог Минздрава РФ, академик РАН и директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн в беседе с РИА Новости обсудил ключевые факторы, которые повышают риск развития рака.
«Ожирение, диабет и хронические вирусные гепатиты существенно увеличивают вероятность онкологических заболеваний. Например, вирус папилломы человека связан с раком шейки матки и опухолями ротоглотки. Курение также представляет серьезную угрозу, так как значительно повышает риск рака легких, полости рта, гортани, пищевода, мочевого пузыря и почек», — пояснил он.
Каприн отметил, что наследственность играет относительно небольшую роль в развитии рака. Гораздо важнее условия жизни и внешние факторы. Научные исследования подтверждают прямую связь между питанием, физической активностью и вредными привычками с риском онкологических заболеваний.
Врач подчеркнул, что рацион, богатый рыбой, овощами и фруктами, а также умеренное употребление переработанного мяса способствуют улучшению здоровья и снижают вероятность колоректального рака.
Также Каприн обратил внимание на опасность длительного пребывания на солнце, особенно в период с 11:00 до 16:00.
«Солнечные ожоги, особенно полученные в детстве, значительно увеличивают риск рака кожи, включая меланому. Лучше избегать прямого солнечного излучения в это время, использовать солнцезащитные средства с индексом SPF не менее 30–50, а также носить головные уборы и защитную одежду», — заключил он.
16:11:50 20-07-2026
короче в нашем случае - 50/50
16:33:06 20-07-2026
Шинник (16:11:50 20-07-2026) короче в нашем случае - 50/50... 90-10
16:49:29 20-07-2026
Шинник (16:11:50 20-07-2026) короче в нашем случае - 50/50... 50/50 = 1.
Шарик вы балбес.
17:08:57 20-07-2026
Мусик (16:49:29 20-07-2026) 50/50 = 1.Шарик вы балбес....
кто бы ещё смог бы обосновать свою/своё мнение ...
19:27:55 20-07-2026
Шинник (17:08:57 20-07-2026) кто бы ещё смог бы обосновать свою/своё мнение ...... вы балбес, и я сейчас вам это докажу (с)А.Эйнштейн
1. все в конце концов заболеют и от чегонить умрут, в данной новости речь о раке
2. Шинник "короче в нашем случае - 50/50".
3. 50/50 = 1, то есть из 2 следует что по мнению Шинника все умрут от рака.
4. часть людей умирает от ИППП, а значит 3 неверно
5. Шинник не прав. это можно образно выразить фразой "Шинник вы балбес"
что и требовалось доказать.
18:03:19 20-07-2026
Шинник (16:11:50 20-07-2026) короче в нашем случае - 50/50...
Либо заболеем либо нет? )))
16:56:59 20-07-2026
Про хронический стресс забыли - ооочень сильный негативный фактор.
17:12:33 20-07-2026
Стресс и экология - база