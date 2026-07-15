В России выросла выживаемость пациентов с онкозаболеваниями
Добиться прогресса удалось благодаря внедрению новых технологий в клиническую практику
15 июля 2026, 16:14, ИА Амител
Главный онколог Минздрава, гендиректор НМИЦ радиологии Андрей Каприн в интервью РИА Новости рассказал о положительной динамике в лечении онкологических заболеваний.
«За десятилетие рост более семи процентных пунктов, а для онкологии это очень серьезный результат», — подчеркнул специалист.
Статистика подтверждает слова эксперта. Если в 2015 году пятилетняя выживаемость пациентов составляла 52,9%, то к 2024-му показатель вырос до 60,1%. В 2025 году он немного снизился — до 59,3%.
Андрей Каприн отметил, что добиться таких результатов во многом удалось за счет внедрения в российскую клиническую практику новых технологий, которых раньше не было.
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