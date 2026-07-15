В России выросла выживаемость пациентов с онкозаболеваниями

Добиться прогресса удалось благодаря внедрению новых технологий в клиническую практику

15 июля 2026, 16:14, ИА Амител

Онкология, лечение / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Главный онколог Минздрава, гендиректор НМИЦ радиологии Андрей Каприн в интервью РИА Новости рассказал о положительной динамике в лечении онкологических заболеваний.

«За десятилетие рост более семи процентных пунктов, а для онкологии это очень серьезный результат», — подчеркнул специалист.

Статистика подтверждает слова эксперта. Если в 2015 году пятилетняя выживаемость пациентов составляла 52,9%, то к 2024-му показатель вырос до 60,1%. В 2025 году он немного снизился — до 59,3%.

Андрей Каприн отметил, что добиться таких результатов во многом удалось за счет внедрения в российскую клиническую практику новых технологий, которых раньше не было.