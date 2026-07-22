Нередко семьи опасаются подавать заявление на пособие, если доход чуть выше планки нуждаемости: кажется, что любая копейка сверх нормы автоматически лишает права на поддержку

22 июля 2026, 15:43, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Семьи с детьми до 17 лет и беременные женщины, вставшие на учет до 12-й недели беременности, могут рассчитывать на единое ежемесячное пособие. Для получения выплаты необходимо соблюдение определенных условий, сообщил доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин в интервью RT.

По словам Балынина, если среднедушевой доход семьи не превышает регионального прожиточного минимума на одного человека, размер пособия на ребенка до 17 лет составит 50% от прожиточного минимума для детей в соответствующем регионе на момент подачи заявления.

Если после получения пособия в размере 50% доход семьи все еще остается ниже установленного порога, сумма выплаты увеличивается до 75%, отметил Балынин.

«Мы видим, что при определении и права, и размера единого пособия ориентация идет на величину прожиточного минимума. С 1 января 2026 года прожиточный минимум для всех социально-демографических групп населения вырос», — рассказал он.

В случае если и после этого доход не превышает прожиточного минимума, размер пособия увеличивается до 100%, добавил эксперт.

Также Балынин подчеркнул, что при повышении прожиточного минимума размер пособия автоматически увеличивается без необходимости подачи дополнительных заявлений.

«При этом необходимо иметь в виду, что пособие выплачивается в текущем месяце за предыдущий, то есть в июле 2026 года осуществляется выплата за июнь 2026 года», — предупредил доцент Финансового университета.

Кроме того, он обратил внимание на то, что в 2026 году в систему назначения единого пособия были внесены изменения, которые сделали ее более адаптивной.