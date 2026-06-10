На Алтае семьи, воспитывающие двойни, ежемесячно получают пособие до 160 тысяч рублей

Право на пособие есть у любого родственника или опекуна, который находится в отпуске по уходу

10 июня 2026, 11:20, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Алтайском крае ежемесячное пособие по уходу за ребенком получают 100 семей, воспитывающих двойни, сообщили в Отделении СФР по Алтайскому краю.

В семье, где родилась двойня, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет назначается на каждого из детей, а его размер составляет 40% от среднего заработка родителя за последние два года. Поэтому, как подчеркнули в СФР, общая сумма может быть весьма существенной.

«Размер выплаты на каждого ребенка в 2026 году составляет от 10 до 83 тысяч рублей», — отметила управляющий Отделением СФР по Алтайскому краю Ольга Клиндухова.

Она подчеркнула, что право на пособие есть у любого родственника или опекуна, который находится в отпуске по уходу. И даже при выходе на работу досрочно (в том числе на неполный день или дистанционно) право на выплату сохранится.

У семьи есть два способа оформить выплаты:

один родитель берет отпуск сразу на двоих детей и получает 80% от своей зарплаты;

мама оформляет отпуск на одного, папа — на другого, тогда пособие каждому рассчитывается из его среднего заработка.

Чтобы оформить пособие работающему родителю, достаточно написать заявление своему работодателю. Первая выплата придет в течение десяти рабочих дней, последующие — не позднее 8-го числа каждого месяца, следующего за расчетным. Период ухода за детьми засчитывается в страховой стаж: за год с первым ребенком начисляется 1,8 пенсионного коэффициента, со вторым — 3,6.



Неработающие родители тоже могут получать ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Главное условие: доход на каждого члена семьи должен быть ниже прожиточного минимума в регионе. Оформить пособие неработающие родители могут на портале госуслуг, в клиентских службах Отделения СФР по Алтайскому краю или в МФЦ.