Законопроект призван сделать выплаты более справедливыми и приблизить их к реальным потребностям семей

19 мая 2026, 17:00, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru

Сергей Миронов, возглавляющий партию "Справедливая Россия" и думскую фракцию, предложил увеличить пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Он выступил за повышение размера выплаты в 2–2,5 раза. По его мнению, пособие должно составлять 100% среднего заработка на одного ребенка и 200% на двух и более детей, пишет РИА Новости.

«На текущий момент пособие составляет 40% от среднего заработка на одного ребенка и 100% на двух и более детей», — добавил он.

Депутат отметил, что законопроект направлен на компенсацию утраты семейного дохода, когда один из родителей уходит в декретный отпуск.

Кроме того, Миронов напомнил, что "Справедливая Россия" выступает за введение справедливого базового дохода. По его словам, предлагается ежемесячно выплачивать по 10 тысяч рублей каждому члену семьи с низким доходом. Также партия поддерживает идею "родительской зарплаты" — ежемесячного пособия для родителя, занимающегося воспитанием детей, но не работающего.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили дополнительное пособие для молодых малообеспеченных семей.