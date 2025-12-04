Россияне все чаще отказываются от похода в больницы и занимаются самолечением
По результатам августовского опроса ВЦИОМ 2025 года более половины россиян (52%) выражают недовольство уровнем отечественной медицины, хотя этот процент и уменьшился по сравнению с данными 19-летней давности. Удовлетворение качеством медицинских услуг выразили 42% опрошенных, а оставшиеся 6% затруднились с ответом.
Среди критикующих 83% указывают на дефицит кадров и недостаточную квалификацию медицинских работников. Значительная доля респондентов (70%) также отмечает проблемы с доступностью медицинской помощи, такие как длительные сроки ожидания записи к врачу или нехватку необходимых препаратов.
Другие аспекты, вызывающие нарекания, включают качество оказываемой помощи (23%), в частности, сложность в прохождении обследований, а также состояние материально-технической базы медицинских учреждений (9%).
14:30:05 04-12-2025
есть такое - шансов на выздоровление больше
14:50:58 04-12-2025
C нынешней медициной "Окей Гугл" самолечение является фактически официальным способом... только без Б/Л и рецептов
14:52:27 04-12-2025
прям сами отказываются? а не из за того ли что к узким специалистам 3-4 месяца не попадешь
16:40:17 04-12-2025
Гость (14:52:27 04-12-2025) прям сами отказываются? а не из за того ли что к узким спец... Бери выше! Родственник 6 месяцев ждал, чтобы попасть к неврологу в краевую поликлинику - такое заболевание, что нужный специалист только там.
17:33:53 04-12-2025
Гость (16:40:17 04-12-2025) Бери выше! Родственник 6 месяцев ждал, чтобы попасть к невро... Жене через 8 месяцев талончик к ревматологу дали...
15:04:01 04-12-2025
В сфере социальной помощи населению осталас только иллюзия этой помощи.
15:07:05 04-12-2025
Даже к терапевту не запишешься. Через 2 недели. Про невролога вообще молчу.
У меня сейчас нога отваливается, а не через 2 недели...
15:49:30 04-12-2025
обратите внимание на женскую консультацию №3 город Барнаул
на весть многотысячный район работает 2(ДВА!!!!) гинеколога
всем плевать, что из отличного отделения помощи женщинам осталось вот такое жалкое подобие
16:34:54 04-12-2025
мать у меня в 1960е по молодости работала фельдшером в якутии да в таких местах где от улуса до улуса по 200 километров. Но хочешь не хочешь а распределили вот она и моталась по дичайшей тайге без оружия если к больному надо а машин в те времена почти не было. И раз она попала в пургу едва не замерзла. И после этого родить не могла. Сьездила в столицу прошла обследование. Диагноз -бесплодие которое неизлечимо. По всем показателям. Вернулась она сидит однажды рыдает. А ей якутянки и говорят - доктор ты нас лечишь европейской медициной а у нас еще и своя медицина есть где мы тоже лечимся. Давай мы тебя направим к нашим докторам, пусть они посмотрят. Ну ладно согласилась она и те ее отвели к шаману. Тот просто на нее внимательно посмотрел и рукой раза два отмахнул и обрано отправил. И бесплодие прошло на следующий день. Нас потом родила с братом
16:54:12 04-12-2025
Гость (16:34:54 04-12-2025) мать у меня в 1960е по молодости работала фельдшером в якути... "И после этого родить не могла. "
"И бесплодие прошло на следующий день. Нас потом родила с братом"
Разово на следующий день после: " Тот просто на нее внимательно посмотрел и рукой раза два отмахнул и обрано отправил. "
Охотно верю вашим сказкам.
17:12:28 04-12-2025
А , может, шаман постарался?
22:41:52 04-12-2025
Гость (17:12:28 04-12-2025) А , может, шаман постарался? ... Да да, рукой махнул, а дальше она просто ничего не помнила))))
17:20:25 04-12-2025
Странно что только 52% недовольных. Поскольку конечной целью "лечения" является не выздоровление пациента, а зарабатывание денег на проведении медицинских и бюрократических манипуляций (т.н. медуслуг), то становится сомнительным посещение врача вообще. Потому и в поликлинику идут только в экстренных случаях когда уже нет иного выбора, сталкиваясь там при этом с изуверской "системой маршрутизации пациентов".
21:27:26 04-12-2025
Упорно добивались, чтобы люди вынуждены были ходить в платные кабинеты Добились. В Новоалтайске, например, коридоры пустые, кроме как к хирургам. Но почему хроники не могут попасть на прием за рецептом на получение льготных лекарств? Может, наш любимый, ненавидимый народом министр, ответит зачем больному нервы вытрепывать вашими издевательскими записями к врачу? Пусть аптеку просто им выдают по паспорту положенные лекарства. А если новые понадобятся или нужна будет консультация, то тогда что же-пусть помучается, чтобы прийти давление померять, больше всё-равно терапевты не делают, только пишут как щупают, осматривают.
07:44:12 05-12-2025
Зато у Попова все хорошо