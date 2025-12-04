Россияне все чаще отказываются от похода в больницы и занимаются самолечением

Большинство отказавшихся сетует на дороговизну лекарств и большие очереди

04 декабря 2025, 14:15, ИА Амител

Пациент в больнице / Фото: amic.ru

По результатам августовского опроса ВЦИОМ 2025 года более половины россиян (52%) выражают недовольство уровнем отечественной медицины, хотя этот процент и уменьшился по сравнению с данными 19-летней давности. Удовлетворение качеством медицинских услуг выразили 42% опрошенных, а оставшиеся 6% затруднились с ответом.

Среди критикующих 83% указывают на дефицит кадров и недостаточную квалификацию медицинских работников. Значительная доля респондентов (70%) также отмечает проблемы с доступностью медицинской помощи, такие как длительные сроки ожидания записи к врачу или нехватку необходимых препаратов.

Другие аспекты, вызывающие нарекания, включают качество оказываемой помощи (23%), в частности, сложность в прохождении обследований, а также состояние материально-технической базы медицинских учреждений (9%).