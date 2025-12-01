НОВОСТИОбщество

Сможем жить до 120 лет. Российские ученые создают волшебную "таблетку от старости"

Академик РАН Александр Сергеев заявил, что достижения науки в области медицины и биологии позволят преодолеть новый возрастной рубеж в ближайшем будущем

01 декабря 2025, 08:00, ИА Амител

Пенсионер / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru
Пенсионер / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Средняя продолжительность жизни человека может достичь 120 лет благодаря новым открытиям в медицине и биологии. Об этом в интервью ТАСС заявил академик РАН Александр Сергеев, отметивший, что за последнее столетие продолжительность жизни уже удвоилась – с 40 до 70–80 лет.

«Следующий возрастной уровень, который ученые обсуждают сегодня и который может быть достигнут, в том числе с помощью ученых из кооперации НЦФМ, – это 120 лет жизни», – подчеркнул Сергеев.

По его словам, столь значительный прогресс стал возможен благодаря научным достижениям в борьбе с инфекциями, разработке новых лекарств и средств диагностики.

Проектом будут заниматься ведущие генетики, биофизики и специалисты по медицинской кибернетике. На первом этапе создадут единую базу данных с информацией о ДНК, активности генов, белках и метаболитах.

Разработчики уверяют, что новая методика "диагональная интеграция" позволит объединить глубокие биомедицинские исследования и большие данные, чтобы выявлять маркеры старения, определять новые цели для лекарств и точно измерять биологический возраст.

Особое внимание ученый уделил концепции "ментального долголетия", которое является одним из приоритетных направлений исследований российских ученых.

«Было бы идеально, чтобы человек оставался здоровым как физически, так и умственно на протяжении долгого времени», – пояснил академик, отметив важность сохранения не только физического, но и когнитивного здоровья при увеличении продолжительности жизни.

Ранее россиянам рассказали, как прожить на 15 лет дольше.

Комментарии 17

Avatar Picture
Гость

08:07:57 01-12-2025

Поднимаем пенсионный возраст до 100!!!

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:08:02 01-12-2025

Гость (08:07:57 01-12-2025) Поднимаем пенсионный возраст до 100!!!...
И вопрос полностью решится.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:10:25 01-12-2025

дед на картинке страшно рад что еще лет 50 ему мучиться придется

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:22:24 01-12-2025

Владимир Владимирович с нами навсегда

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

08:28:48 01-12-2025

Сначала продлить жызнь любимому руководству!

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:12:26 01-12-2025

Musik (08:28:48 01-12-2025) Сначала продлить жызнь любимому руководству! ... голиковой и попову
хотя терешкову уже кормят ими

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:41:44 01-12-2025

Путин собрался жить до 150. Оно вам надо на это смотреть?

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:00:16 01-12-2025

Гость (08:41:44 01-12-2025) Путин собрался жить до 150. Оно вам надо на это смотреть? ... Что предлагаешь?

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:03:45 01-12-2025

Гость (08:41:44 01-12-2025) Путин собрался жить до 150. Оно вам надо на это смотреть? ... Это взаимоисключаемые факты, как показывает практика

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:00:40 01-12-2025

Сразу вспоминается шедевральный фильм "Смерть ей к лицу"😜

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Внимательный из Б

09:32:48 01-12-2025

Знаете, когда Россия будет жить нормально? Когда избавится от понтов. Мы самые, мы сейчас всем вот как покажем... Помню в 2007 году правительство выделило деньги на разработку автоматической АКПП для авто. Спустя 18 лет ни денег, ни АКПП...

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
.....

12:18:37 01-12-2025

Все эти статейки к поднятию пенсвозраста... И ушедших на пенсион вернут на работу

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:51:04 01-12-2025

..... (12:18:37 01-12-2025) Все эти статейки к поднятию пенсвозраста... И ушедших на пен... Так мы пострадаем- когда нас за руки потянут на работу с пенсии- мы будем упираться и нам оторвут руки придется платить нам инвалидность.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:48:32 01-12-2025

В волшебной стране, волшебные ученые создают волшебную "таблетку от старости".

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:40:31 01-12-2025

Забыли доавить, что последние 30-40 лет жизни человек проведет в лежачем состоянии прикованный к постели.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:54:28 01-12-2025

"продолжительность жизни уже удвоилась – с 40 до 70–80 лет."

Если "академик РАН" путает среднюю продолжительность жизни с медианной, то видимо все адекватные люди уже оттуда свалили за бугор.
Объясняю на пальцах, у нас больше нет массового голода, мы знаем о гигиене, большинству из нас доступна мед.помощь. За последнее столетие медицина шагнула вперед огромными скачками, были изобретены антибиотики, вакцины, общедоступный наркоз, трансплантология, химиотерапия, инсулин, генетическое вмешательство. В начале же 20 века 60% от всех умерших приходилось на детей до 5 лет, и ежу понятно, что это давало дикий перекос в статистике по средней продолжительности жизни

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Светлана

19:34:28 01-12-2025

Кому будут выдавать?))) По желанию или как? Знаю нескольких бабушек 80+++, ближе к 90, они ТАКУЮ жизнь жить устали.

  1 Нравится
Ответить
