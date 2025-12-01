Сможем жить до 120 лет. Российские ученые создают волшебную "таблетку от старости"
Академик РАН Александр Сергеев заявил, что достижения науки в области медицины и биологии позволят преодолеть новый возрастной рубеж в ближайшем будущем
01 декабря 2025, 08:00, ИА Амител
Средняя продолжительность жизни человека может достичь 120 лет благодаря новым открытиям в медицине и биологии. Об этом в интервью ТАСС заявил академик РАН Александр Сергеев, отметивший, что за последнее столетие продолжительность жизни уже удвоилась – с 40 до 70–80 лет.
«Следующий возрастной уровень, который ученые обсуждают сегодня и который может быть достигнут, в том числе с помощью ученых из кооперации НЦФМ, – это 120 лет жизни», – подчеркнул Сергеев.
По его словам, столь значительный прогресс стал возможен благодаря научным достижениям в борьбе с инфекциями, разработке новых лекарств и средств диагностики.
Проектом будут заниматься ведущие генетики, биофизики и специалисты по медицинской кибернетике. На первом этапе создадут единую базу данных с информацией о ДНК, активности генов, белках и метаболитах.
Разработчики уверяют, что новая методика "диагональная интеграция" позволит объединить глубокие биомедицинские исследования и большие данные, чтобы выявлять маркеры старения, определять новые цели для лекарств и точно измерять биологический возраст.
Особое внимание ученый уделил концепции "ментального долголетия", которое является одним из приоритетных направлений исследований российских ученых.
«Было бы идеально, чтобы человек оставался здоровым как физически, так и умственно на протяжении долгого времени», – пояснил академик, отметив важность сохранения не только физического, но и когнитивного здоровья при увеличении продолжительности жизни.
Поднимаем пенсионный возраст до 100!!!
12:08:02 01-12-2025
Гость (08:07:57 01-12-2025) Поднимаем пенсионный возраст до 100!!!...
И вопрос полностью решится.
08:10:25 01-12-2025
дед на картинке страшно рад что еще лет 50 ему мучиться придется
08:22:24 01-12-2025
Владимир Владимирович с нами навсегда
08:28:48 01-12-2025
Сначала продлить жызнь любимому руководству!
09:12:26 01-12-2025
Musik (08:28:48 01-12-2025) Сначала продлить жызнь любимому руководству! ... голиковой и попову
хотя терешкову уже кормят ими
08:41:44 01-12-2025
Путин собрался жить до 150. Оно вам надо на это смотреть?
09:00:16 01-12-2025
Гость (08:41:44 01-12-2025) Путин собрался жить до 150. Оно вам надо на это смотреть? ... Что предлагаешь?
09:03:45 01-12-2025
Гость (08:41:44 01-12-2025) Путин собрался жить до 150. Оно вам надо на это смотреть? ... Это взаимоисключаемые факты, как показывает практика
09:00:40 01-12-2025
Сразу вспоминается шедевральный фильм "Смерть ей к лицу"😜
09:32:48 01-12-2025
Знаете, когда Россия будет жить нормально? Когда избавится от понтов. Мы самые, мы сейчас всем вот как покажем... Помню в 2007 году правительство выделило деньги на разработку автоматической АКПП для авто. Спустя 18 лет ни денег, ни АКПП...
12:18:37 01-12-2025
Все эти статейки к поднятию пенсвозраста... И ушедших на пенсион вернут на работу
14:51:04 01-12-2025
..... (12:18:37 01-12-2025) Все эти статейки к поднятию пенсвозраста... И ушедших на пен... Так мы пострадаем- когда нас за руки потянут на работу с пенсии- мы будем упираться и нам оторвут руки придется платить нам инвалидность.
13:48:32 01-12-2025
В волшебной стране, волшебные ученые создают волшебную "таблетку от старости".
14:40:31 01-12-2025
Забыли доавить, что последние 30-40 лет жизни человек проведет в лежачем состоянии прикованный к постели.
14:54:28 01-12-2025
"продолжительность жизни уже удвоилась – с 40 до 70–80 лет."
Если "академик РАН" путает среднюю продолжительность жизни с медианной, то видимо все адекватные люди уже оттуда свалили за бугор.
Объясняю на пальцах, у нас больше нет массового голода, мы знаем о гигиене, большинству из нас доступна мед.помощь. За последнее столетие медицина шагнула вперед огромными скачками, были изобретены антибиотики, вакцины, общедоступный наркоз, трансплантология, химиотерапия, инсулин, генетическое вмешательство. В начале же 20 века 60% от всех умерших приходилось на детей до 5 лет, и ежу понятно, что это давало дикий перекос в статистике по средней продолжительности жизни
19:34:28 01-12-2025
Кому будут выдавать?))) По желанию или как? Знаю нескольких бабушек 80+++, ближе к 90, они ТАКУЮ жизнь жить устали.