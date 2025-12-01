Сможем жить до 120 лет. Российские ученые создают волшебную "таблетку от старости"

Академик РАН Александр Сергеев заявил, что достижения науки в области медицины и биологии позволят преодолеть новый возрастной рубеж в ближайшем будущем

01 декабря 2025, 08:00, ИА Амител

Пенсионер / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Средняя продолжительность жизни человека может достичь 120 лет благодаря новым открытиям в медицине и биологии. Об этом в интервью ТАСС заявил академик РАН Александр Сергеев, отметивший, что за последнее столетие продолжительность жизни уже удвоилась – с 40 до 70–80 лет.

«Следующий возрастной уровень, который ученые обсуждают сегодня и который может быть достигнут, в том числе с помощью ученых из кооперации НЦФМ, – это 120 лет жизни», – подчеркнул Сергеев.

По его словам, столь значительный прогресс стал возможен благодаря научным достижениям в борьбе с инфекциями, разработке новых лекарств и средств диагностики.

Проектом будут заниматься ведущие генетики, биофизики и специалисты по медицинской кибернетике. На первом этапе создадут единую базу данных с информацией о ДНК, активности генов, белках и метаболитах.

Разработчики уверяют, что новая методика "диагональная интеграция" позволит объединить глубокие биомедицинские исследования и большие данные, чтобы выявлять маркеры старения, определять новые цели для лекарств и точно измерять биологический возраст.

Особое внимание ученый уделил концепции "ментального долголетия", которое является одним из приоритетных направлений исследований российских ученых.

«Было бы идеально, чтобы человек оставался здоровым как физически, так и умственно на протяжении долгого времени», – пояснил академик, отметив важность сохранения не только физического, но и когнитивного здоровья при увеличении продолжительности жизни.

Ранее россиянам рассказали, как прожить на 15 лет дольше.