Россияне все чаще выбирают партнерские роды. Кого можно взять в роддом

Женщины могут родить не только "вместе" с мужем, но и "на пару" с некоторыми членами семьи

03 июня 2026, 18:35, ИА Амител

Мама с новорожденным / Фото: amic.ru

Россияне чаще стали выбирать партнерские роды. Число таких таинств появления новой жизни в роддомах Челябинска достигает 70%, пишет "КП — Челябинск".

Как рассказала кандидат медицинских наук Елена Петрашева, десять лет назад партнерские роды были редкостью. Тогда врачам казалось, что партнер будет только мешать во время процесса. Но со временем отношение медиков и будущих родителей изменилось.

«Это мощный эмоциональный опыт, который укрепляет семью. Я видела слезы радости у многих мужчин. Партнер может находиться после родов или кесарева сечения вместе с мамой в семейной палате до момента выписки (еще два года назад этого не было). Также мы выкладываем малыша к папе на грудь, обеспечиваем контакт "кожа к коже"», — поделилась опытом эксперт.

Как партнерские роды стали нормой?

Женщины начали рожать в присутствии партнера еще в 1960-х годах в западных странах. Акушеры заметили: когда рядом близкий человек, женщина чувствует себя спокойнее, меньше просит обезболивание и быстрее рожает. В Россию этот тренд пришел только в 1990-е.

«Первые смельчаки были единичны. В 2008 году в некоторых роддомах насчитывалось лишь 3–8% партнерских родов. Сейчас это уже не мода. Это осознанный выбор пар, которые хотят пройти через таинство рождения вместе», — рассказала Елена Петрашева.

Как проходят партнерские роды?

Сейчас врачи работают с треугольником "мать — отец — ребенок". Многие мужчины активно участвуют в процессе: вместе с женами ходят на курсы для будущих родителей, во время родов поддерживают, помогают обезболить схватки и даже перерезают пуповину младенцу.

Кого можно взять с собой в роддом?

Партнером на родах может стать не только муж. Обстоятельства бывают самые разные, тем более не все пары готовы к такому опыту.

Женщина может пригласить на роды только одного партнера, но того, кого она хотела бы видеть рядом с собой во время процесса. Им могут быть мама, подруга, сестра, доула. Такая услуга в родильных домах бесплатная.