Россияне все чаще выбирают партнерские роды. Кого можно взять в роддом
Женщины могут родить не только "вместе" с мужем, но и "на пару" с некоторыми членами семьи
03 июня 2026, 18:35, ИА Амител
Россияне чаще стали выбирать партнерские роды. Число таких таинств появления новой жизни в роддомах Челябинска достигает 70%, пишет "КП — Челябинск".
Как рассказала кандидат медицинских наук Елена Петрашева, десять лет назад партнерские роды были редкостью. Тогда врачам казалось, что партнер будет только мешать во время процесса. Но со временем отношение медиков и будущих родителей изменилось.
«Это мощный эмоциональный опыт, который укрепляет семью. Я видела слезы радости у многих мужчин. Партнер может находиться после родов или кесарева сечения вместе с мамой в семейной палате до момента выписки (еще два года назад этого не было). Также мы выкладываем малыша к папе на грудь, обеспечиваем контакт "кожа к коже"», — поделилась опытом эксперт.
Как партнерские роды стали нормой?
Женщины начали рожать в присутствии партнера еще в 1960-х годах в западных странах. Акушеры заметили: когда рядом близкий человек, женщина чувствует себя спокойнее, меньше просит обезболивание и быстрее рожает. В Россию этот тренд пришел только в 1990-е.
«Первые смельчаки были единичны. В 2008 году в некоторых роддомах насчитывалось лишь 3–8% партнерских родов. Сейчас это уже не мода. Это осознанный выбор пар, которые хотят пройти через таинство рождения вместе», — рассказала Елена Петрашева.
Как проходят партнерские роды?
Сейчас врачи работают с треугольником "мать — отец — ребенок". Многие мужчины активно участвуют в процессе: вместе с женами ходят на курсы для будущих родителей, во время родов поддерживают, помогают обезболить схватки и даже перерезают пуповину младенцу.
Кого можно взять с собой в роддом?
Партнером на родах может стать не только муж. Обстоятельства бывают самые разные, тем более не все пары готовы к такому опыту.
Женщина может пригласить на роды только одного партнера, но того, кого она хотела бы видеть рядом с собой во время процесса. Им могут быть мама, подруга, сестра, доула. Такая услуга в родильных домах бесплатная.
10:31:46 04-06-2026
в самый ответственный момент муж, конечно не нужен, а вот на этапе схваток очень даже, хотя бы во избежание хамства персонала, как было в СССР
11:40:32 04-06-2026
Гость (10:31:46 04-06-2026) в самый ответственный момент муж, конечно не нужен, а вот на...
В "самый ответственный момент" муж может сидеть рядом и держать за руку, потому что именно тогда его любимой женщине страшнее и больнее всего. Принимать роды от него никто и не требует. Или вы считаете, что акушерское хамство как по волшебству прекращается в тот момент, когда начинаются потуги?