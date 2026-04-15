Одинокие россиянки чаще прибегают к ЭКО, чтобы родить "для себя"
Речь, как правило, идет о финансово обеспеченных женщинах, ориентированных на карьеру
15 апреля 2026, 15:32, ИА Амител
В России за последние четыре года заметно вырос спрос на процедуры экстракорпорального оплодотворения и внутриматочной инсеминации — по разным оценкам, на 40–50%. Как сообщают источники, на динамику влияет в том числе распространение так называемого соло-материнства — осознанного решения женщин рожать и воспитывать ребенка без партнера.
По данным "Базы", все чаще к донорским программам обращаются одинокие женщины в возрасте от 30 до 45 лет. В клиниках отмечают, что речь, как правило, идет о финансово обеспеченных россиянках, ориентированных на карьеру. Многие из них, по словам сотрудников медицинских центров, не смогли найти подходящего партнера для создания семьи или столкнулись с негативным опытом отношений, включая измены, абьюз и эмоциональную отстраненность.
Эксперты связывают рост интереса к таким технологиям с более широкими социальными изменениями. Социолог Светлана Гришаева указывает, что среди причин — недоверие к окружающим, страх потерять ребенка при разводе и усиление тренда на индивидуализацию, когда человек стремится к максимальной независимости от внешних факторов.
В то же время специалисты обращают внимание на возможные риски. Психолог Ольга Королева отмечает, что подобная модель может повлиять на эмоциональное состояние как матери, так и ребенка.
«Мать вынуждена быть единственным источником заработка, заботы и воспитания. Есть риск построить симбиотические отношения с ребенком, где он становится неким "заместителем" партнера», — пояснила она.
По ее словам, подобная эмоциональная зависимость может осложнить процесс взросления ребенка.
«Перекос в эмоциональной связи с матерью чреват для ребенка сложностями при сепарации и формировании собственных границ во взрослом возрасте, а также может повлиять на его способность выстраивать равноправные партнерские отношения в будущем», — добавила эксперт.
При этом специалисты подчеркивают, что эффективность репродуктивных технологий остается высокой при соблюдении всех медицинских рекомендаций, а спрос на такие услуги продолжает расти.
15:38:31 15-04-2026
Очнулись. Уж лет около 20 в Барнауле ажиотаж.
16:14:44 15-04-2026
В клиниках отмечают, что речь, как правило, идет о финансово обеспеченных россиянках, ориентированных на карьеру.
Всё ясно, дитя мамашу будет видеть редко, бабушки, няни и т.д.
17:42:26 15-04-2026
Гость (16:14:44 15-04-2026) В клиниках отмечают, что речь, как правило, идет о финансово... Да по сути это не ваше дело
18:27:18 15-04-2026
Типа все остальные женщины не работают? Много ли "дитя видит мамашу" после детского сада?
16:51:00 15-04-2026
Дети должны появляться в СЕМЬЕ!
Нужно запретить одиноким женщинам такое делать.
Без отца ребёнок вырастет ущербным.
Пусть сначала мужика найдёт, а потом уже детей заводит.
06:25:12 16-04-2026
Гость (16:51:00 15-04-2026) Дети должны появляться в СЕМЬЕ!Нужно запретить одиноким-
в глаза папашу своего не видела никогда без всяких репродуктивных технологий. Прекрасно 50 лет поживаю. семья. дети. карьера. в чем я ущербна?
22:37:56 15-04-2026
И снова ненаучная фантастика.
00:06:19 16-04-2026
фу. для себя я думала заводят собак хомяков кошек. Но не детей! это человек же, не питомец!!