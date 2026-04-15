Одинокие россиянки чаще прибегают к ЭКО, чтобы родить "для себя"

15 апреля 2026, 15:32, ИА Амител

Мама с ребенком на руках / Изображение сгенерировано нейросетью GigaChat / amic.ru

В России за последние четыре года заметно вырос спрос на процедуры экстракорпорального оплодотворения и внутриматочной инсеминации — по разным оценкам, на 40–50%. Как сообщают источники, на динамику влияет в том числе распространение так называемого соло-материнства — осознанного решения женщин рожать и воспитывать ребенка без партнера.

По данным "Базы", все чаще к донорским программам обращаются одинокие женщины в возрасте от 30 до 45 лет. В клиниках отмечают, что речь, как правило, идет о финансово обеспеченных россиянках, ориентированных на карьеру. Многие из них, по словам сотрудников медицинских центров, не смогли найти подходящего партнера для создания семьи или столкнулись с негативным опытом отношений, включая измены, абьюз и эмоциональную отстраненность.

Эксперты связывают рост интереса к таким технологиям с более широкими социальными изменениями. Социолог Светлана Гришаева указывает, что среди причин — недоверие к окружающим, страх потерять ребенка при разводе и усиление тренда на индивидуализацию, когда человек стремится к максимальной независимости от внешних факторов.

В то же время специалисты обращают внимание на возможные риски. Психолог Ольга Королева отмечает, что подобная модель может повлиять на эмоциональное состояние как матери, так и ребенка.

«Мать вынуждена быть единственным источником заработка, заботы и воспитания. Есть риск построить симбиотические отношения с ребенком, где он становится неким "заместителем" партнера», — пояснила она.

По ее словам, подобная эмоциональная зависимость может осложнить процесс взросления ребенка.

«Перекос в эмоциональной связи с матерью чреват для ребенка сложностями при сепарации и формировании собственных границ во взрослом возрасте, а также может повлиять на его способность выстраивать равноправные партнерские отношения в будущем», — добавила эксперт.

При этом специалисты подчеркивают, что эффективность репродуктивных технологий остается высокой при соблюдении всех медицинских рекомендаций, а спрос на такие услуги продолжает расти.

