Юбилейное пополнение: в семье из Белокурихи родился десятый ребенок

Ребенок появился на свет в один день со своим старшим братом

10 апреля 2026, 16:32, ИА Амител

Сертификат о рождении / Фото: управление юстиции Алтайского края

В Белокурихе в семье Тырышкиных 1 апреля родился десятый ребенок. Мальчика назвали Николаем, сообщили в управлении юстиции Алтайского края.

Как уточнили в ведомстве, ребенок появился на свет в один день со своим старшим братом, но с разницей в несколько лет. Таким образом, у семьи теперь два повода для праздника в одну дату.

Родители — Ольга и Павел Тырышкины — отмечают, что воспитание десятерых детей требует много сил, но приносит радость и поддержку. По их словам, большая семья — это "хлопоты, радость, огромная поддержка и настоящая любовь".

С рождением ребенка супругов поздравила начальник управления юстиции края Оксана Грохотова — вместе с первым документом малыша семье вручили письменное поздравление.

Ранее сообщалось, что более 7 млрд рублей направят на поддержку рождаемости в Алтайском крае. По данным Минсоцзащиты, в настоящее время в крае живут почти 40 тысяч многодетных семей.