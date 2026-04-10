Юбилейное пополнение: в семье из Белокурихи родился десятый ребенок

Ребенок появился на свет в один день со своим старшим братом

10 апреля 2026, 16:32, ИА Амител

Сертификат о рождении / Фото: управление юстиции Алтайского края
В Белокурихе в семье Тырышкиных 1 апреля родился десятый ребенок. Мальчика назвали Николаем, сообщили в управлении юстиции Алтайского края.

Как уточнили в ведомстве, ребенок появился на свет в один день со своим старшим братом, но с разницей в несколько лет. Таким образом, у семьи теперь два повода для праздника в одну дату.

Родители — Ольга и Павел Тырышкины — отмечают, что воспитание десятерых детей требует много сил, но приносит радость и поддержку. По их словам, большая семья — это "хлопоты, радость, огромная поддержка и настоящая любовь".

С рождением ребенка супругов поздравила начальник управления юстиции края Оксана Грохотова — вместе с первым документом малыша семье вручили письменное поздравление.

Ранее сообщалось, что более 7 млрд рублей направят на поддержку рождаемости в Алтайском крае. По данным Минсоцзащиты, в настоящее время в крае живут почти 40 тысяч многодетных семей.

"Нам нужно меняться". Как на Алтае намерены выбираться из демографической ямы

За десять лет рождаемость в крае снизилась в два раза. В Минздраве обсудили, что с этим делать
Комментарии 5

Гость

18:21:01 10-04-2026

Счастье то какое

Гость

19:04:49 10-04-2026

Один вопрос - Зачем???? Несчастные дети...

Гость

15:20:50 11-04-2026

Гость (19:04:49 10-04-2026) Один вопрос - Зачем???? Несчастные дети...... чайдфришникам не понять

Гость

18:40:47 11-04-2026

Гость (15:20:50 11-04-2026) чайдфришникам не понять...
Большинство детей из многодетных семей в будущем заводят только 1-2 ребёнка. Вам не кажется, что они что-то знают?

Гость

19:00:34 11-04-2026

Что там, с электричеством проблемы?

