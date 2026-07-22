Рубцовчанин хотел вызвать девушку, а в итоге скоротал вечер, переводя деньги мошенникам
Все началось с внесения предоплаты и залога
22 июля 2026, 15:25, ИА Амител
В Алтайском крае мошенники обманули 24-летнего жителя Рубцовска, который нашел в интернете объявление об оказании интимных услуг и перешел по ссылке, сообщает региональное МВД.
«Сначала злоумышленники попросили внести предоплату, затем — залог, который якобы должны были вернуть. Потом заявили, что сумму залога необходимо увеличить, и мужчина перечислил еще денег», — рассказали в ведомстве.
Затем молодого человека попросили доплатить "из-за неверной суммы перевода". В итоге общая сумма переведенных денег достигла 50 тысяч рублей.
Далее парню сообщили о проблемах с системой оплаты и запросили очередной платеж в размере уже переведенной суммы. Таким образом, ущерб вырос до 100 тысяч рублей.
После этого связь оборвалась, а номер телефона стал недоступен. Только тогда рубцовчанин понял, что его обманули.
Ранее другой житель Алтайского края так хотел воспользоваться услугами девушки по вызову, что шесть раз отправил деньги. В результате мошенники похитили 55 тысяч рублей.
15:45:34 22-07-2026
Это ж как сильно хотелось
16:39:54 22-07-2026
Ну плохо работает новый мэр. Что ещё сказать? Раз этих мадам нет.
16:43:10 22-07-2026
какая глупость, боже. и никчемность, как мужика... фу
12:20:59 23-07-2026
Гость (16:43:10 22-07-2026) какая глупость, боже. и никчемность, как мужика... фу... А при чем здесь никчемность? Голод не тетка.
17:29:21 22-07-2026
Рубцовчанин запомни!Товар-деньги-товар...
20:52:14 22-07-2026
И это Рубчик, я крайне удивлен, предоплата,2 залога, повтор оплаты и это в 24 года ))))