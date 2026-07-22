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Рубцовчанин хотел вызвать девушку, а в итоге скоротал вечер, переводя деньги мошенникам

Все началось с внесения предоплаты и залога

22 июля 2026, 15:25, ИА Амител

Девушка / Изображение сгенерировано нейросетью Алиса AI / amic.ru
Девушка / Изображение сгенерировано нейросетью Алиса AI / amic.ru

В Алтайском крае мошенники обманули 24-летнего жителя Рубцовска, который нашел в интернете объявление об оказании интимных услуг и перешел по ссылке, сообщает региональное МВД.

«Сначала злоумышленники попросили внести предоплату, затем — залог, который якобы должны были вернуть. Потом заявили, что сумму залога необходимо увеличить, и мужчина перечислил еще денег», — рассказали в ведомстве.

Затем молодого человека попросили доплатить "из-за неверной суммы перевода". В итоге общая сумма переведенных денег достигла 50 тысяч рублей.

Далее парню сообщили о проблемах с системой оплаты и запросили очередной платеж в размере уже переведенной суммы. Таким образом, ущерб вырос до 100 тысяч рублей.

После этого связь оборвалась, а номер телефона стал недоступен. Только тогда рубцовчанин понял, что его обманули.

Ранее другой житель Алтайского края так хотел воспользоваться услугами девушки по вызову, что шесть раз отправил деньги. В результате мошенники похитили 55 тысяч рублей.

Парень / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

На Алтае парень заказал интим-услуги на сайте и попался на уловки разгневанного Абдуллы

Мошенник заявил, что из-за действий молодого человека сайт заблокирован и его владельцы несут финансовые убытки
НОВОСТИПроисшествия
Рубцовск Мошенники
       

Комментарии 6

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Гость

15:45:34 22-07-2026

Это ж как сильно хотелось

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Друг Рубцовска

16:39:54 22-07-2026

Ну плохо работает новый мэр. Что ещё сказать? Раз этих мадам нет.

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Гость

16:43:10 22-07-2026

какая глупость, боже. и никчемность, как мужика... фу

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Гость

12:20:59 23-07-2026

Гость (16:43:10 22-07-2026) какая глупость, боже. и никчемность, как мужика... фу... А при чем здесь никчемность? Голод не тетка.

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Кость

17:29:21 22-07-2026

Рубцовчанин запомни!Товар-деньги-товар...

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гость

20:52:14 22-07-2026

И это Рубчик, я крайне удивлен, предоплата,2 залога, повтор оплаты и это в 24 года ))))

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