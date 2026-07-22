Рубцовчанин хотел вызвать девушку, а в итоге скоротал вечер, переводя деньги мошенникам

Все началось с внесения предоплаты и залога

22 июля 2026, 15:25, ИА Амител

Девушка / Изображение сгенерировано нейросетью Алиса AI / amic.ru

В Алтайском крае мошенники обманули 24-летнего жителя Рубцовска, который нашел в интернете объявление об оказании интимных услуг и перешел по ссылке, сообщает региональное МВД.

«Сначала злоумышленники попросили внести предоплату, затем — залог, который якобы должны были вернуть. Потом заявили, что сумму залога необходимо увеличить, и мужчина перечислил еще денег», — рассказали в ведомстве.

Затем молодого человека попросили доплатить "из-за неверной суммы перевода". В итоге общая сумма переведенных денег достигла 50 тысяч рублей.

Далее парню сообщили о проблемах с системой оплаты и запросили очередной платеж в размере уже переведенной суммы. Таким образом, ущерб вырос до 100 тысяч рублей.

После этого связь оборвалась, а номер телефона стал недоступен. Только тогда рубцовчанин понял, что его обманули.

Ранее другой житель Алтайского края так хотел воспользоваться услугами девушки по вызову, что шесть раз отправил деньги. В результате мошенники похитили 55 тысяч рублей.