Житель Алтая так хотел девушку по вызову, что шесть раз отправил деньги за услугу
Мужчина нашел в интернете объявление о предоставлении услуг интимного характера
07 июля 2026, 12:23, ИА Амител
Мошенники похитили 55 тысяч рублей у жителя Алтайского края, использовав изощренные способы обмана, сообщает региональное МВД.
«Решил воспользоваться услугами девушки по вызову и нашел в интернете объявление о предоставлении услуг интимного характера. Выбрал подходящий "объект" и перечислил 5 тысяч рублей на указанный счет», — рассказали в ведомстве.
Мужчине позвонили и заявили, что деньги не поступили. В итоге он перевел стоимость услуги еще раз.
После этого сельчанину предложили оплатить "бронирование". Он согласился и еще два раза перевел по 15 тыс. рублей.
Далее мужчину убедили сделать еще два платежа на общую сумму 15 тысяч рублей. В итоге ущерб составил 55 тысяч рублей.
Ранее в Республике Алтай мужчина лишился 300 тысяч рублей после попытки заказать интим-услуги. Злоумышленники пригрозили рассказать о произошедшем его семье.
13:23:43 07-07-2026
а вывод только один - бабам нужны только деньги
14:37:40 07-07-2026
Шинник (13:23:43 07-07-2026) а вывод только один - бабам нужны только деньги... А вы хотите "тимуровку"?
14:53:27 07-07-2026
Это говорит о том ,что эту сферу "услуг" надо было давно легализовать.Чтобы были официальные учреждения со всем комплексом обслуживания,проверок и прочих вещей.А то что то не торопятся наши властьимущие с решением этого вопроса.Видно нравится такое положение вещей и эта мутная водичка из которой можно ловить рыбку.В других странах это всё давно на цивилизованном уровне.
15:33:51 07-07-2026
Американыч (14:53:27 07-07-2026) Это говорит о том ,что эту сферу "услуг" надо было давно лег... Например, проституция в США легализована лишь частично и только в штате Невада. В остальных штатах и территориях США она законодательно запрещена как для секс-работников, так и для их клиентов. Почти во всех штатах клиент (которого на сленге часто называют «john») может быть привлечён к ответственности. Обычно речь идёт о таком обвинении, как solicitation of prostitution (склонение к проституции) или engaging in prostitution (участие в проституции). Преступление фиксируется в тот момент, когда человек соглашается заплатить за сексуальные услуги.
Какие санкции возможны? В зависимости от штата и обстоятельств дела наказание может включать:
• штраф;
• тюремное заключение (часто это квалифицируется как мисдиминор — менее тяжкое преступление, но при повторных нарушениях или отягчающих обстоятельствах срок может быть серьёзнее);
• в некоторых случаях суд может обязать осуждённого пройти специальную программу («john school»), чтобы человек узнал о проблемах жертв проституции и торговли людьми.
Есть и особые случаи. Если в деле замешаны несовершеннолетние, наказание почти всегда существенно строже.
15:55:16 07-07-2026
Гость (15:33:51 07-07-2026) Например, проституция в США легализована лишь частично и тол... Мы будем перебирать все нюансы разных стран?Зачем ?Чтобы этот вопрос никак не решать?Чтобы оставить всё на том же уровне?Вы лучше расскажите как это поставлено в странах Западной Европы.Вот что надо позаимствовать.
16:06:14 07-07-2026
Американыч (15:55:16 07-07-2026) Мы будем перебирать все нюансы разных стран?Зачем ?Чтобы это... У вас есть личный опыт из Западной Европы? Расскажите! Приятель( гражданин ЕС) рассказывал про обман клиентов, типа как с алтайским сельчанином, и заражение всякими неприятностями в Германии. Потеря денег и здоровья. только там суммы в евро и значительно больше.
08:33:48 08-07-2026
Гость (16:06:14 07-07-2026) У вас есть личный опыт из Западной Европы? Расскажите! Пр... Вы рассказываете про исключительные случаи,которые имеют криминальный характер.Это исключение из общего правила,которое противозаконно.Не связывайтесь с такими,идите туда где всё поставлено на законную основу и тогда не будет разных сюрпризов.
17:12:24 07-07-2026
Американыч (14:53:27 07-07-2026) Это говорит о том ,что эту сферу "услуг" надо было давно лег... Запомни, гусары не платят за *екс!
16:17:28 07-07-2026
а вывод такой: надо вычислить по входящему звонку и по счету получателю мобилу звонившего и приехать и 6 раз его изнасиловать. в сугубо извращенной форме
17:33:58 07-07-2026
Гость (16:17:28 07-07-2026) а вывод такой: надо вычислить по входящему звонку и по счету... а если звонили из др.страны?