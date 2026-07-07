Житель Алтая так хотел девушку по вызову, что шесть раз отправил деньги за услугу

Мужчина нашел в интернете объявление о предоставлении услуг интимного характера

07 июля 2026, 12:23, ИА Амител

Девушка / Изображение сгенерировано нейросетью Алиса AI / amic.ru

Мошенники похитили 55 тысяч рублей у жителя Алтайского края, использовав изощренные способы обмана, сообщает региональное МВД.

«Решил воспользоваться услугами девушки по вызову и нашел в интернете объявление о предоставлении услуг интимного характера. Выбрал подходящий "объект" и перечислил 5 тысяч рублей на указанный счет», — рассказали в ведомстве.

Мужчине позвонили и заявили, что деньги не поступили. В итоге он перевел стоимость услуги еще раз.

После этого сельчанину предложили оплатить "бронирование". Он согласился и еще два раза перевел по 15 тыс. рублей.

Далее мужчину убедили сделать еще два платежа на общую сумму 15 тысяч рублей. В итоге ущерб составил 55 тысяч рублей.

Ранее в Республике Алтай мужчина лишился 300 тысяч рублей после попытки заказать интим-услуги. Злоумышленники пригрозили рассказать о произошедшем его семье.