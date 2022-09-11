Член избирательной комиссии умерла в Алтайском крае

В Рубцовске 11 сентября скончалась сотрудница участковой избирательной комиссии, сообщили в краевом Избиркоме.

«С прискорбием сообщаем, что на 72-м году жизни скончалась наша коллега — Сафенрейдер Надежда Андреевна, член участковой избирательной комиссии избирательного участка № 475 Рубцовска с правом решающего голоса», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что в состав комиссии женщину назначили по предложению реготделения партии «Яблоко».

По данным регионального Минздрава, женщине стало плохо на участке и в 14:55 коллеги вызвали скорую. Через девять минут прибыли медики и оказали рубцовчанке первую помощь, а затем доставили её в приёмное отделение горбольницы № 2.

Врачи кардиологического отделения попытались реанимировать женщину, но спасти её не удалось. Предварительная причина смерти — острый инфаркт миокарда.

«Коллектив Избирательной комиссии Алтайского края, территориальной избирательной комиссии города Рубцовска, избирательного участка № 475 выражает соболезнования родным и близким Надежды Андреевны», — говорится в сообщении.