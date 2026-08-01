Сразу два документа изменят свой вид: упрощенная налоговая декларация и "платежка" ЖКХ

01 августа 2026, 06:15, ИА Амител

Иллюстрации к материалу: amic.ru

В августе ожидается немного масштабных изменений в законодательстве. Тем не менее некоторые из них существенно повлияют на жизнь россиян. К примеру, упрощенные налоговые декларации теперь будут выглядеть иначе. Как и платежки ЖКХ, где отдельные пункты пропишут более подробно. Наконец, категорий пенсионеров, которым положена прибавка, в этом месяце будет больше обычного.

Подробнее об этих и других самых важных изменениях, которые ждут россиян в августе 2026 года, — в карточках на amic.ru.

1 Кому повысят пенсию? В августе категорий получателей будет ощутимо больше, чем обычно. Во-первых, как и всегда, весомую прибавку к пенсии получат граждане, которые в предыдущем месяце отметили 80-летие. Им удвоят размер фиксированной выплаты, которая "зашита" в структуру пенсии. Сейчас ее размер составляет 9584,69 рубля — на эту сумму и увеличится ежемесячная выплата. Кроме того, к пенсии начнут доплачивать еще 1413,86 рубля — это надбавка за уход. Во-вторых, вырастет пенсия у тех, кто в июле оформил I группу инвалидности. Здесь точно такая же схема — 9584,69 рубля благодаря удвоению фиксированной выплаты и около 1400 рублей за уход. Напомним, что это повышение можно получить лишь однажды: пенсионерам, уже достигшим 80-летия, после оформления инвалидности прибавка не положена. Как и наоборот. В-третьих, в августе проиндексируют пенсии работающим пенсионерам. Вернее, суммы скорректируют исходя из количества пенсионных баллов. Но прибавка будет совсем небольшой — не более 470,28 рубля. В-четвертых, повышение коснется россиян, которые после выхода на пенсию продолжили трудиться, а в июле 2026-го уволились. Уже с августа им пересчитают размер пенсии с учетом всех пропущенных индексаций. В-пятых, больше начнут получать бывшие летчики гражданской авиации и работники угольной промышленности. Этим категориям размер ежемесячных выплат корректируют четыре раза в год, исходя из продолжительности специального стажа, условий труда и суммы взносов за предыдущий квартал. Соответственно, размер прибавки, если она положена, индивидуален. Сумму пересчитают автоматически. В-шестых, проиндексируют и более специфические пенсионные выплаты. Так, накопительные пенсии увеличат на 17,3%, а срочные пенсионные выплаты — на 19,3%.

2 Самозанятые смогут уходить на оплачиваемый больничный С августа самозанятые в России начнут получать выплаты по листам нетрудоспособности. Но воспользоваться этой возможностью смогут не все. Напомним, это эксперимент по добровольному страхованию, который стартовал в начале года. С января участники начали подавать заявки и платить взносы в Социальный фонд. Право на больничный возникает после шести месяцев исправной уплаты взносов. Как раз в августе такую возможность получат самозанятые, которые присоединились к эксперименту в январе. Желающим предложили две опции страховой суммы — 35 тысяч рублей и 50 тысяч рублей. От выбора будет зависеть размер страховых взносов. Когда у самозанятого появится право уйти на оплачиваемый больничный, СФР уведомит его, а деньги поступят на счет сразу после закрытия больничного.

3 За теми, кто продает в рассрочку, начнут внимательно следить Еще одно изменение касается сервисов рассрочки — организаций, которые дают клиентам возможность оплачивать покупки частями, не оформляя кредиты. Теперь такие компании окажутся под более пристальным надзором Банка России. Как и в случае с кредитными организациями, Центробанк объединит операторов сервисов рассрочки в единый реестр, а за нарушения будет наказывать. В частности, за неисполнение российского законодательства компании могут выдать предписание, запретить отдельные виды деятельности, а в крайних случаях и вовсе исключить из реестра и запретить работу. При этом для самих клиентов ничего не изменится, уверяют законодатели. Нововведение нужно лишь для того, чтобы упорядочить работу таких сервисов.

4 "Платежку" ЖКХ немного изменят С августа квитанции ЖКХ немного изменятся. Теперь строки "Содержание общего имущества" и "Текущий ремонт" будут прописаны отдельно, как и суммы за эти коммунальные услуги. В "платежке" будет подробно указано, сколько денег на что уходит. В документе, к примеру, будут наглядно видны расходы на уборку подъезда, обслуживание лифтов и общедомовых приборов учета. Предполагается, что жильцы станут лучше понимать, за что именно они платят, а потому и конфликтных ситуаций станет меньше.

5 Изменится упрощенная налоговая декларация Иначе будет выглядеть и единая упрощенная декларация (ЕУД) для индивидуальных предпринимателей и организаций, у которых за отчетный период не было движения денег на счетах и в кассе, а также не было объектов налогообложения. Старый бланк больше не подойдет — начнет действовать новая форма. К примеру, из обновленной ЕУД убрали: коды ОКАТО и ОКВЭД;

номер главы Налогового кодекса РФ;

номер квартала. Зато в документе появились: дата последней операции по счету;

код налогового периода;

признак представления декларации. Теперь не нужно будет вручную указывать виды налогов — вместо этого надо заполнять отдельные поля для каждого вида: НДС, налога на прибыль, УСН и прочих.

6 Налоговые уведомления придут на "Госуслуги" С 1 августа налоговые уведомления будут автоматически приходить физлицам на портал государственных услуг. Возможность получать их таким образом была и раньше, но для этого требовалось отдельное согласие. Теперь оно не нужно: уведомления будут сразу присылать на "Госуслуги". Таким образом законодатели устраняют бюрократические сложности, чтобы упростить россиянам "налоговую жизнь". Кстати, это не "обязаловка": каждый имеет право отказаться от получения налоговых уведомлений через портал госуслуг. В этом случае их будут присылать по почте или через личный кабинет налогоплательщика.