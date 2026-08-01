Рассрочки, налоги и пенсии. Что изменится в жизни россиян с 1 августа 2026 года
Сразу два документа изменят свой вид: упрощенная налоговая декларация и "платежка" ЖКХ
01 августа 2026, 06:15, ИА Амител
Иллюстрации к материалу: amic.ru
В августе ожидается немного масштабных изменений в законодательстве. Тем не менее некоторые из них существенно повлияют на жизнь россиян. К примеру, упрощенные налоговые декларации теперь будут выглядеть иначе. Как и платежки ЖКХ, где отдельные пункты пропишут более подробно. Наконец, категорий пенсионеров, которым положена прибавка, в этом месяце будет больше обычного.
Подробнее об этих и других самых важных изменениях, которые ждут россиян в августе 2026 года, — в карточках на amic.ru.
1
Кому повысят пенсию?
В августе категорий получателей будет ощутимо больше, чем обычно.
Во-первых, как и всегда, весомую прибавку к пенсии получат граждане, которые в предыдущем месяце отметили 80-летие. Им удвоят размер фиксированной выплаты, которая "зашита" в структуру пенсии. Сейчас ее размер составляет 9584,69 рубля — на эту сумму и увеличится ежемесячная выплата. Кроме того, к пенсии начнут доплачивать еще 1413,86 рубля — это надбавка за уход.
Во-вторых, вырастет пенсия у тех, кто в июле оформил I группу инвалидности. Здесь точно такая же схема — 9584,69 рубля благодаря удвоению фиксированной выплаты и около 1400 рублей за уход. Напомним, что это повышение можно получить лишь однажды: пенсионерам, уже достигшим 80-летия, после оформления инвалидности прибавка не положена. Как и наоборот.
В-третьих, в августе проиндексируют пенсии работающим пенсионерам. Вернее, суммы скорректируют исходя из количества пенсионных баллов. Но прибавка будет совсем небольшой — не более 470,28 рубля.
В-четвертых, повышение коснется россиян, которые после выхода на пенсию продолжили трудиться, а в июле 2026-го уволились. Уже с августа им пересчитают размер пенсии с учетом всех пропущенных индексаций.
В-пятых, больше начнут получать бывшие летчики гражданской авиации и работники угольной промышленности. Этим категориям размер ежемесячных выплат корректируют четыре раза в год, исходя из продолжительности специального стажа, условий труда и суммы взносов за предыдущий квартал. Соответственно, размер прибавки, если она положена, индивидуален. Сумму пересчитают автоматически.
В-шестых, проиндексируют и более специфические пенсионные выплаты. Так, накопительные пенсии увеличат на 17,3%, а срочные пенсионные выплаты — на 19,3%.
2
Самозанятые смогут уходить на оплачиваемый больничный
С августа самозанятые в России начнут получать выплаты по листам нетрудоспособности. Но воспользоваться этой возможностью смогут не все. Напомним, это эксперимент по добровольному страхованию, который стартовал в начале года. С января участники начали подавать заявки и платить взносы в Социальный фонд. Право на больничный возникает после шести месяцев исправной уплаты взносов. Как раз в августе такую возможность получат самозанятые, которые присоединились к эксперименту в январе.
Желающим предложили две опции страховой суммы — 35 тысяч рублей и 50 тысяч рублей. От выбора будет зависеть размер страховых взносов. Когда у самозанятого появится право уйти на оплачиваемый больничный, СФР уведомит его, а деньги поступят на счет сразу после закрытия больничного.
3
За теми, кто продает в рассрочку, начнут внимательно следить
Еще одно изменение касается сервисов рассрочки — организаций, которые дают клиентам возможность оплачивать покупки частями, не оформляя кредиты. Теперь такие компании окажутся под более пристальным надзором Банка России.
Как и в случае с кредитными организациями, Центробанк объединит операторов сервисов рассрочки в единый реестр, а за нарушения будет наказывать. В частности, за неисполнение российского законодательства компании могут выдать предписание, запретить отдельные виды деятельности, а в крайних случаях и вовсе исключить из реестра и запретить работу.
При этом для самих клиентов ничего не изменится, уверяют законодатели. Нововведение нужно лишь для того, чтобы упорядочить работу таких сервисов.
4
"Платежку" ЖКХ немного изменят
С августа квитанции ЖКХ немного изменятся. Теперь строки "Содержание общего имущества" и "Текущий ремонт" будут прописаны отдельно, как и суммы за эти коммунальные услуги. В "платежке" будет подробно указано, сколько денег на что уходит. В документе, к примеру, будут наглядно видны расходы на уборку подъезда, обслуживание лифтов и общедомовых приборов учета.
Предполагается, что жильцы станут лучше понимать, за что именно они платят, а потому и конфликтных ситуаций станет меньше.
5
Изменится упрощенная налоговая декларация
Иначе будет выглядеть и единая упрощенная декларация (ЕУД) для индивидуальных предпринимателей и организаций, у которых за отчетный период не было движения денег на счетах и в кассе, а также не было объектов налогообложения. Старый бланк больше не подойдет — начнет действовать новая форма.
К примеру, из обновленной ЕУД убрали:
- коды ОКАТО и ОКВЭД;
- номер главы Налогового кодекса РФ;
- номер квартала.
Зато в документе появились:
- дата последней операции по счету;
- код налогового периода;
- признак представления декларации.
Теперь не нужно будет вручную указывать виды налогов — вместо этого надо заполнять отдельные поля для каждого вида: НДС, налога на прибыль, УСН и прочих.
6
Налоговые уведомления придут на "Госуслуги"
С 1 августа налоговые уведомления будут автоматически приходить физлицам на портал государственных услуг. Возможность получать их таким образом была и раньше, но для этого требовалось отдельное согласие. Теперь оно не нужно: уведомления будут сразу присылать на "Госуслуги".
Таким образом законодатели устраняют бюрократические сложности, чтобы упростить россиянам "налоговую жизнь". Кстати, это не "обязаловка": каждый имеет право отказаться от получения налоговых уведомлений через портал госуслуг. В этом случае их будут присылать по почте или через личный кабинет налогоплательщика.
7
Спецодежду запретят продавать без маркировки
В России продолжается масштабное, но постепенное внедрение системы маркировки товаров "Честный знак". В августе начинается финальная стадия проекта, который затрагивает отдельные категории легкой промышленности.
Маркировку этой продукции начали еще в марте, но на первых этапах производителям и продавцам давали послабления: старый товар можно было реализовывать без QR-кода. Теперь же произойдет полный переход на маркировку. Это означает запрет на розничную продажу немаркированных остатков товаров: кассы просто не будут пропускать подобные операции.
Это распространяется на следующие товары "легкпрома":
- огнестойкую защитную одежду;
- производственные рукавицы и перчатки;
- защитные головные уборы;
- пояса, ремни и портупеи из натуральной или композиционной кожи;
- спасательные жилеты и пояса;
- спецодежду для служб охраны, медицины, строительства и промышленности;
- средства защиты головы, органов слуха, лица.
07:34:18 31-07-2026
Кто из пенсов дожил до 80 лет тому еще дадут чуток денежек а в целом все пенсы живут "ниже плинтуса" .И как говорил Евдокимов " судьба".
09:34:52 31-07-2026
Гость (07:34:18 31-07-2026) Кто из пенсов дожил до 80 лет тому еще дадут чуток денежек а... Такова селяви!
10:38:06 01-08-2026
А что же большая часть пенсионеров.Страховую пенсию по старости забыли - и опять будут лапшу вешать про ничтожную инфляцию а пожилым людям ноль.И еще почему такая разница с депутатами которые ничего хорошего не делают и простым народом между прочим с такими же желудками зато рабочим пенсам еще и повышают пенсию .
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14:26:26 05-08-2026
Лучше бы не квитанцию меняли, а тарифы снижали!