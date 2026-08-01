С 1 сентября в России заработают новые правила перевозок в такси и автобусах

Изменения коснутся всех пассажирских перевозок

01 августа 2026, 18:26, ИА Амител

Автобус маршрута № 1 в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Минтранс РФ утвердил обновленные правила перевозок пассажиров и багажа — они начнут действовать с 1 сентября 2026 года и будут актуальны до 1 сентября 2032-го. Как выяснил ТАСС, нормы распространяются на регулярные перевозки автобусами, трамваями, троллейбусами и автомобилями, а также на перевозки по заказу и услуги легкового такси.

Среди ключевых нововведений — расширение способов оплаты и посадки в транспорт. При наличии необходимого оборудования пассажиры смогут использовать технологию NFC, а также оформлять билеты и проходить посадку через государственную единую биометрическую систему. Кроме того, при технической возможности подтвердить право на льготный проезд можно будет через сервис "Макс".

«Перевозчики обязаны будут заранее информировать пассажиров об уровне комфортности поездки, если на маршруте действуют дифференцированные тарифы. В билете и в доступных источниках (на сайте, в мобильном приложении, в точках продажи, в сервисах оплаты) должны быть указаны такие параметры, как наличие кондиционера, туалета, аудио‑ и видеоаппаратуры, багажных полок», — говорится в публикации.

Еще одно требование касается информации внутри транспортного средства: перевозчики (как юрлица, так и ИП) должны размещать не только данные водителя, но и контактный номер телефона для связи.

Также в правилах четко зафиксировали время бесплатного пользования залами ожидания и туалетами на автовокзалах: пассажиры вправе использовать эти объекты в течение часа до отправления рейса и часа после прибытия — ранее такие сроки не были прописаны.