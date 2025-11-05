С 2026 года подорожают речные перевозки из Барнаула

Кроме того, увеличится тариф на перевозку багажа

05 ноября 2025, 09:30, ИА Амител

Теплоход на Оби / Фото: amic.ru

С 1 января 2026 года в Барнауле вырастут тарифы на речные перевозки. Соответствующее решение приняло Алтайское управление госрегулирования цен и тарифов.

К примеру, стоимость взрослого билета до Бобровки вырастет с 104 до 110 рублей, а до Рассказихи – до 122 рублей.

Детские билеты также подорожают: до Бобровки – с 52 до 55 рублей, до Рассказихи – с 58 до 61 рубля.

Кроме того, увеличится тариф на перевозку багажа: за расстояние до 45 км – с 25 до 27 рублей, до 70 км – с 50 до 53 рублей. Обновленные расценки затронут все маршруты теплоходов, отправляющихся из барнаульского порта.