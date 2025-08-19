НОВОСТИПроисшествия

Прокуратура выявила нарушения на барнаульских пассажирских теплоходах

Проверки прошли на теплоходах "Мурена", "Москва-40", "Москва-175", "Москва-176", "Москва-207", "Водолей-1"

19 августа 2025, 18:44, ИА Амител

Теплоход на Оби / Фото: amic.ru
Теплоход на Оби / Фото: amic.ru

Барнаульская транспортная прокуратура выявила нарушения владельцами теплоходов, которые перевозят граждан по Оби. Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, проверки прошли на теплоходах "Мурена", "Москва-40", "Москва-175", "Москва-176", "Москва-207", "Водолей-1".

Так, при перевозке пассажиров владельцами транспортных средств допускалась эксплуатация без документов, подтверждающих годность к плаванию, необходимого количества членов экипажа и спасательных средств. Кроме того, наблюдались нарушения технических регламентов при буксировке плавучего объекта с пассажирами.

Помимо этого, реализация продуктов питания на судах осуществлялась с нарушением требований санитарно-эпидемиологического законодательства, без документов о качестве товаров, в отсутствие контроля за режимом хранения продукции, санитарной одежды у продавцов, горячей воды в судовых и санитарных помещениях.

Транспортная прокуратура внесла представления об устранении нарушений руководству ООО "Барнаульский речной порт" и ООО "Барнаульский речной флот", в отношении должностных лиц возбудили административные дела по четырем статьям КоАП РФ о нарушении правил потребителей, выпуска судна в плавание или допуска к управлению судном лиц, требований технических регламентов и правил обеспечения безопасности пассажиров.

Рассмотрение актов прокурорского реагирования и устранение нарушений закона взято на контроль транспортной прокуратуры.

Комментарии 7

Гость

19:00:33 19-08-2025

Хозяину Мурены не привыкать.

Гость

19:07:03 19-08-2025

Добейте барнаульский флот уже совсем
И весь берег продать.

Гость

20:13:34 19-08-2025

Когда коту делать нечего...

Гость

20:30:42 19-08-2025

Бардачина везде. Хоть на кораблях, хоть на пороховых заводах.

Гость

21:57:54 19-08-2025

Помню на баракуде баржа с буксиром на прогулку ездил даже сортир (био туалет) переполненый был и все по палубе бежало и в умывальнике кусок хоз мыла почему-то запомнился А стоимость была 500₽ как вход в хороший ресторан. После этого не разу не ездил. А уже лет 7-8 прошло. Особо ничего не поменялось Позорники.

Гость

08:11:20 20-08-2025

А что, уже разрешили разве бизнес кошмарить?
Мне кажется вертел этот бизнес представления прокуратуры на гребном винте своих плавсредств.

Ева

08:18:51 20-08-2025

Сезон прошел и начали проверку

