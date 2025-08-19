Прокуратура выявила нарушения на барнаульских пассажирских теплоходах
Проверки прошли на теплоходах "Мурена", "Москва-40", "Москва-175", "Москва-176", "Москва-207", "Водолей-1"
19 августа 2025, 18:44, ИА Амител
Барнаульская транспортная прокуратура выявила нарушения владельцами теплоходов, которые перевозят граждан по Оби. Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, проверки прошли на теплоходах "Мурена", "Москва-40", "Москва-175", "Москва-176", "Москва-207", "Водолей-1".
Так, при перевозке пассажиров владельцами транспортных средств допускалась эксплуатация без документов, подтверждающих годность к плаванию, необходимого количества членов экипажа и спасательных средств. Кроме того, наблюдались нарушения технических регламентов при буксировке плавучего объекта с пассажирами.
Помимо этого, реализация продуктов питания на судах осуществлялась с нарушением требований санитарно-эпидемиологического законодательства, без документов о качестве товаров, в отсутствие контроля за режимом хранения продукции, санитарной одежды у продавцов, горячей воды в судовых и санитарных помещениях.
Транспортная прокуратура внесла представления об устранении нарушений руководству ООО "Барнаульский речной порт" и ООО "Барнаульский речной флот", в отношении должностных лиц возбудили административные дела по четырем статьям КоАП РФ о нарушении правил потребителей, выпуска судна в плавание или допуска к управлению судном лиц, требований технических регламентов и правил обеспечения безопасности пассажиров.
Рассмотрение актов прокурорского реагирования и устранение нарушений закона взято на контроль транспортной прокуратуры.
19:00:33 19-08-2025
Хозяину Мурены не привыкать.
19:07:03 19-08-2025
Добейте барнаульский флот уже совсем
И весь берег продать.
20:13:34 19-08-2025
Когда коту делать нечего...
20:30:42 19-08-2025
Бардачина везде. Хоть на кораблях, хоть на пороховых заводах.
21:57:54 19-08-2025
Помню на баракуде баржа с буксиром на прогулку ездил даже сортир (био туалет) переполненый был и все по палубе бежало и в умывальнике кусок хоз мыла почему-то запомнился А стоимость была 500₽ как вход в хороший ресторан. После этого не разу не ездил. А уже лет 7-8 прошло. Особо ничего не поменялось Позорники.
08:11:20 20-08-2025
А что, уже разрешили разве бизнес кошмарить?
Мне кажется вертел этот бизнес представления прокуратуры на гребном винте своих плавсредств.
08:18:51 20-08-2025
Сезон прошел и начали проверку