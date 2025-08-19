Прокуратура выявила нарушения на барнаульских пассажирских теплоходах

Проверки прошли на теплоходах "Мурена", "Москва-40", "Москва-175", "Москва-176", "Москва-207", "Водолей-1"

Теплоход на Оби / Фото: amic.ru

Барнаульская транспортная прокуратура выявила нарушения владельцами теплоходов, которые перевозят граждан по Оби. Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, проверки прошли на теплоходах "Мурена", "Москва-40", "Москва-175", "Москва-176", "Москва-207", "Водолей-1".

Так, при перевозке пассажиров владельцами транспортных средств допускалась эксплуатация без документов, подтверждающих годность к плаванию, необходимого количества членов экипажа и спасательных средств. Кроме того, наблюдались нарушения технических регламентов при буксировке плавучего объекта с пассажирами.

Помимо этого, реализация продуктов питания на судах осуществлялась с нарушением требований санитарно-эпидемиологического законодательства, без документов о качестве товаров, в отсутствие контроля за режимом хранения продукции, санитарной одежды у продавцов, горячей воды в судовых и санитарных помещениях.

Транспортная прокуратура внесла представления об устранении нарушений руководству ООО "Барнаульский речной порт" и ООО "Барнаульский речной флот", в отношении должностных лиц возбудили административные дела по четырем статьям КоАП РФ о нарушении правил потребителей, выпуска судна в плавание или допуска к управлению судном лиц, требований технических регламентов и правил обеспечения безопасности пассажиров.

Рассмотрение актов прокурорского реагирования и устранение нарушений закона взято на контроль транспортной прокуратуры.