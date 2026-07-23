С начала сезона в Республике Алтай выявили 18 случаев клещевого энцефалита

За последнюю неделю от укусов клещей пострадали 56 человек

23 июля 2026, 17:44, ИА Амител

Клещ / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В Республике Алтай с начала сезона зарегистрировано 18 случаев клещевого вирусного энцефалита. Всего за медицинской помощью с укусами клещей обратились почти 3,4 тысячи человек, более 1,1 тысячи из которых — дети. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

За последнюю неделю от укусов клещей пострадали еще 56 человек, в том числе 23 ребенка.

Кроме клещевого вирусного энцефалита, в республике зарегистрировано 16 случаев иксодового клещевого боррелиоза и 49 случаев клещевого сыпного тифа.

Специалисты напоминают, что при посещении мест возможного обитания клещей необходимо соблюдать меры предосторожности.

«Рекомендуется использовать репелленты, носить закрытую одежду и после прогулок осматривать одежду и тело», — напомнили в правительстве Республики Алтай.