Роспотребнадзор опроверг появление "наноклещей" в России
Речь идет не о новом виде, а о нимфах — молодых особях иксодовых клещей
17 июля 2026, 16:41, ИА Амител
Термин "наноклещи", который начал распространяться в Сети, некорректен. Об этом Роспотребнадзор рассказал в своем Max-канале.
Ранее сообщалось, что в России участились случаи обращений к врачам из-за укусов так называемых "наноклещей". Этим летом люди все чаще сталкиваются с микроскопическими паразитами размером всего один-два миллиметра. Их крайне сложно обнаружить, из-за чего риск передачи инфекций выше.
«Речь идет не о новом виде, а о нимфах — молодых особях иксодовых клещей. Из-за биологической потребности в питании для перехода на следующую стадию развития они отличаются повышенной агрессивностью и активностью. Малый размер (около 1–2 мм) позволяет им долго оставаться незамеченными на теле», — подчеркнули в ведомстве.
В Роспотребнадзоре предупредили, что такие микроскопические паразиты являются полноценными переносчиками клещевого энцефалита, боррелиоза (болезни Лайма), анаплазмоза и других природно-очаговых инфекций.
16:52:11 17-07-2026
Ну и? какие то будут меры проводитья? может пора уже как то обрабатывать от клеща? Уж с каждым годом все больше их, подождем, пока разовьется эпидемия, на опережения думать и действовать не привычно?
17:51:44 18-07-2026
Этим летом россияне все чаще жалуются на укусы крошечных клещей размером всего 1–2 миллиметра. В соцсетях и СМИ их уже окрестили «наноклещами». Речь идет не о новом виде, а о молодых особях, которые активно ищут источник питания, чтобы превратиться во взрослого клеща. Главная опасность нимф, по словам энтомологов, заключается в том, что они являются полноценными переносчиками инфекций, включая клещевой энцефалит, болезнь Лайма (боррелиоз), анаплазмоз и другие природно-очаговые заболевания.
18:16:39 18-07-2026
почитайте о паразитозе, вы будете в шоке