Роспотребнадзор опроверг появление "наноклещей" в России

Речь идет не о новом виде, а о нимфах — молодых особях иксодовых клещей

17 июля 2026, 16:41, ИА Амител

Клещ / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

"Наноклещи" атакуют россиян / Фото: SHOT

Термин "наноклещи", который начал распространяться в Сети, некорректен. Об этом Роспотребнадзор рассказал в своем Max-канале.

Ранее сообщалось, что в России участились случаи обращений к врачам из-за укусов так называемых "наноклещей". Этим летом люди все чаще сталкиваются с микроскопическими паразитами размером всего один-два миллиметра. Их крайне сложно обнаружить, из-за чего риск передачи инфекций выше.

«Речь идет не о новом виде, а о нимфах — молодых особях иксодовых клещей. Из-за биологической потребности в питании для перехода на следующую стадию развития они отличаются повышенной агрессивностью и активностью. Малый размер (около 1–2 мм) позволяет им долго оставаться незамеченными на теле», — подчеркнули в ведомстве.

В Роспотребнадзоре предупредили, что такие микроскопические паразиты являются полноценными переносчиками клещевого энцефалита, боррелиоза (болезни Лайма), анаплазмоза и других природно-очаговых инфекций.