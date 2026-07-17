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Роспотребнадзор опроверг появление "наноклещей" в России

Речь идет не о новом виде, а о нимфах — молодых особях иксодовых клещей

17 июля 2026, 16:41, ИА Амител

Клещ / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Клещ / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

"Наноклещи" атакуют россиян / Фото: SHOT

Термин "наноклещи", который начал распространяться в Сети, некорректен. Об этом Роспотребнадзор рассказал в своем Max-канале.

Ранее сообщалось, что в России участились случаи обращений к врачам из-за укусов так называемых "наноклещей". Этим летом люди все чаще сталкиваются с микроскопическими паразитами размером всего один-два миллиметра. Их крайне сложно обнаружить, из-за чего риск передачи инфекций выше.

«Речь идет не о новом виде, а о нимфах — молодых особях иксодовых клещей. Из-за биологической потребности в питании для перехода на следующую стадию развития они отличаются повышенной агрессивностью и активностью. Малый размер (около 1–2 мм) позволяет им долго оставаться незамеченными на теле», — подчеркнули в ведомстве.

В Роспотребнадзоре предупредили, что такие микроскопические паразиты являются полноценными переносчиками клещевого энцефалита, боррелиоза (болезни Лайма), анаплазмоза и других природно-очаговых инфекций.

Сезон клещей
Читайте также в сюжете: Сезон клещей
       

Комментарии 3

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Гость

16:52:11 17-07-2026

Ну и? какие то будут меры проводитья? может пора уже как то обрабатывать от клеща? Уж с каждым годом все больше их, подождем, пока разовьется эпидемия, на опережения думать и действовать не привычно?

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Гость

17:51:44 18-07-2026

Этим летом россияне все чаще жалуются на укусы крошечных клещей размером всего 1–2 миллиметра. В соцсетях и СМИ их уже окрестили «наноклещами». Речь идет не о новом виде, а о молодых особях, которые активно ищут источник питания, чтобы превратиться во взрослого клеща. Главная опасность нимф, по словам энтомологов, заключается в том, что они являются полноценными переносчиками инфекций, включая клещевой энцефалит, болезнь Лайма (боррелиоз), анаплазмоз и другие природно-очаговые заболевания.

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Гость

18:16:39 18-07-2026

почитайте о паразитозе, вы будете в шоке

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