"Сама виновата": экстрасенс Лилия Хегай отказалась усыплять покусавшую ее собаку
Несмотря на серьезные травмы — швы и гематомы — ясновидящая встала на защиту своего пса
05 мая 2026, 15:41, ИА Амител
Участница пятого сезона "Битвы экстрасенсов" Лилия Хегай рассказала в соцсетях, что ее покусала собственная собака, пишет "Газета.ru".
В подтверждение слов Хегай опубликовала фото, на котором видны последствия инцидента: швы на разодранной губе, гематомы на подбородке, а также пластыри на лбу и щеках. По словам женщины, врачи предлагали усыпить питомца, но она категорически отказалась от такого решения.
«Я сказала, что это сама виновата и не отдам его! Мы тоже, как и собаки, не знаем, почему, когда и отчего идет агрессия», — написала ясновидящая.
Кроме того, Хегай уточнила, что и она, и ее пес были вакцинированы от бешенства. Тем не менее в качестве профилактики им обоим сделали соответствующий укол. Ранее сообщалось, что в Барнауле в парке "Юбилейный" пес напал на другую собаку и покусал женщину.
17:42:09 05-05-2026
Ну и какая она экстрасенс после этого?
23:33:22 05-05-2026
Меня тоже доберман однажды тяпнул за голову. Пьяненька полезла к нему пободаться, вот и получила. Песель сам испугался, что укусил, сама виновата дура.