"Сама виновата": экстрасенс Лилия Хегай отказалась усыплять покусавшую ее собаку

Несмотря на серьезные травмы — швы и гематомы — ясновидящая встала на защиту своего пса

05 мая 2026, 15:41, ИА Амител

Лилия Хегай / Фото: liliahegai/Instagram (принадлежит Meta, деятельность компании признана в России экстремистской и запрещена)

Участница пятого сезона "Битвы экстрасенсов" Лилия Хегай рассказала в соцсетях, что ее покусала собственная собака, пишет "Газета.ru".

В подтверждение слов Хегай опубликовала фото, на котором видны последствия инцидента: швы на разодранной губе, гематомы на подбородке, а также пластыри на лбу и щеках. По словам женщины, врачи предлагали усыпить питомца, но она категорически отказалась от такого решения.

«Я сказала, что это сама виновата и не отдам его! Мы тоже, как и собаки, не знаем, почему, когда и отчего идет агрессия», — написала ясновидящая.

Кроме того, Хегай уточнила, что и она, и ее пес были вакцинированы от бешенства. Тем не менее в качестве профилактики им обоим сделали соответствующий укол. Ранее сообщалось, что в Барнауле в парке "Юбилейный" пес напал на другую собаку и покусал женщину.