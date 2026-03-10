Покусали детей и разорвали косулю. Дикие собаки лютуют в Красноярском крае с начала весны

По обоим случаям нападения на детей возбуждены уголовные дела

10 марта 2026, 10:53, ИА Амител

Жители населенных пунктов Красноярского края жалуются на участившиеся нападения бродячих собак. С начала весны в регионе зафиксировано несколько инцидентов с участием детей и диких животных, пишет Telegram-канал Kras Mash.

Один из случаев произошел на улице Свердловской в Красноярске. Бродячая собака напала на девочку, возвращавшуюся домой с танцев. По словам матери ребенка, школьница разминулась с отцом во дворе, после чего животное схватило ее за ногу. Серьезных травм удалось избежать благодаря плотным зимним штанам.

Местные жители утверждают, что это уже пятый подобный случай за зиму. По их словам, рядом с теплотрассой на Свердловской поселилась стая собак. Отловщики несколько раз приезжали по вызовам, однако животных на месте не обнаружили. В феврале, как отмечают жители, этот же пес уже нападал на ребенка, после чего следственные органы возбудили уголовное дело.

Позже еще один инцидент произошел с восьмилетним мальчиком у калитки дома на той же улице. Ребенок почти дошел до двора, когда одна из собак бросилась на него и укусила за ногу. Как и в предыдущем случае, серьезных травм удалось избежать благодаря зимней одежде.

Как отметили в региональном СК, "данный случай не единичен, однако мер к организации отлова животных не принимается".

«По словам местных жителей, стая увеличивается, поскольку некоторые люди подкармливают животных. Собаки собираются возле домов, ожидая кормящих их людей, но при этом могут проявлять агрессию к прохожим. По обоим случаям возбуждены уголовные дела», — пишет Telegram-канал.

О проблеме сообщают и жители поселка Арей. По их словам, возле местного кладбища стая бродячих собак загрызла косулю. Люди обнаружили голову животного и множество следов вокруг. Местные жители утверждают, что псы обитают в лесном массиве и регулярно выходят к жилым домам. При этом на ушах собак нет бирок, а на обращения по поводу их отлова, как говорят жители, реакции не последовало.

Похожий случай произошел и в поселке Шуваево, который находится примерно в десяти километрах от Арея. Там жители увидели на улице раненую косулю с сильными травмами. Люди предположили, что животное могло пострадать после нападения бродячих собак.

Позже косулю забрал проезжавший мимо водитель. Местные жители выразили опасения, что животное могли использовать на мясо, а не передать ветеринарам для оказания помощи.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая подкармливала стаю собак, напавших на ребенка.