"Сосновый бор" повысил эффективность работы благодаря бережливым технологиям

В учреждении ускорили заселение гостей, пересмотрели уборку номеров и ввели единые правила работы

31 июля 2026, 15:00, ИА Амител

РЦК и представители санатория / Фото: КАУ АЦКР

Санаторий "Сосновый бор" подвел итоги участия в федеральном проекте "Производительность труда", который входит в нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика". Вместе с экспертами Регионального центра компетенций Алтайского края сотрудники учреждения изучили путь гостя от стойки регистрации до заселения и первых процедур.

Особое внимание рабочая группа уделила процессам, которые напрямую влияют на впечатления отдыхающих: оформлению документов и размещению в номерах.

Где нашли потери времени

Анализ показал, что при заселении гостям приходилось долго ждать. Сотрудники дублировали одни и те же сведения в двух программах учета, совершали лишние перемещения и выполняли часть операций без общих стандартов.

Чтобы исправить недочеты, персонал прошел обучение основам бережливого производства. В работе также использовали материалы ИТ-платформы производительность.рф. На ней участникам проекта доступны практические инструменты, методические рекомендации и обучающие материалы.

В санатории ввели единый порядок заселения гостей, упростили работу с программами учета и организовали рабочие места по системе 5С. Кроме того, специалисты подготовили регламенты для уборки номеров и смены белья.

Всего рабочая группа определила 74 мероприятия, из них 54 уже выполнили. В результате выработка на одного сотрудника выросла на 9%.

«Как только мы узнали, что санатории могут участвовать в этом проекте, одними из первых подали заявку, понимая, что это уникальная возможность. Окунувшись в этот процесс, мы уже не сможем работать по-старому», — отметил генеральный директор АО "Санаторий Сосновый бор" Иван Минаков.

И добавил, что полученный опыт в санатории планируют применять в ближайшие два с половиной года.

Опыт других предприятий

Подобную работу ведут и другие компании региона. Ранее итоги участия в проекте подвел Алтайский завод пищевого машиностроения: предприятие увеличило выработку на 23%, а продолжительность производственного цикла сократило на 43%. Теперь завод намерен применять бережливые технологии на других участках и продолжать обучение сотрудников.

А производитель стеклопластиковых опор "Алтик" сначала внедрил новые методы на линии дегазационных труб, а затем перенес их на выпуск обсадных труб. ОАО "Алтайкрайгазсервис" также начало применять освоенные решения на других производственных потоках.

Кто может участвовать

Подать заявку на участие вправе предприятия из базовых несырьевых отраслей, если их годовая выручка достигает 400 млн рублей. Для организаций туристической отрасли действует более низкий порог — от 180 млн рублей в год.

Подать заявку можно на платформе производительность.рф. Условия программы в Алтайском крае также разъяснят в Региональном центре компетенций по телефонам +7 (3852) 20-65-39 и 20-65-56 или по электронной почте innov@alregn.ru.