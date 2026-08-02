"Схему Долиной" заменила афера с "вечными" жителями
В купленной квартире теперь могут поселиться незнакомцы
02 августа 2026, 17:35, ИА Амител
Житель Санкт-Петербурга столкнулся с необычной ситуацией — в купленное им жилье вселился незнакомец со правкой, сообщает Mash.
Мужчина приобрел недвижимость за 8 млн рублей и вложил в ремонт еще несколько миллионов, но теперь вынужден соседствовать с посторонним человеком, который предъявил документ о праве на бессрочное проживание.
Как выяснилось, мужчина в 1990-е годы во время приватизации отказался от своей доли в пользу собственника, что дало ему право на бессрочное проживание в этой квартире. В полиции собственнику жилья сказали, что ничем помочь не могут.
«Тогда мужчина обратился за помощью в суд, но и там шансы на поддержку малы. Со слов экспертов по недвижимости, закон стоит на стороне пенсионера, поэтому победить в деле не получится. Добавили: подобные истории стали частой практикой — потому что те, кто продает квартиры, всеми возможными способами стараются скрыть информацию о "вечных" жителях этих квартир», — сообщает Max-канал.
Как уберечься от схемы с "вечными" жильцами?
Чтобы не стать жертвой, юристы советуют перед покупкой приватизированной квартиры заказывать архивную справку по форме № 9.
18:09:15 02-08-2026
Жить может, а распоряжаться не может, соответственно надо распорядится так чтоб ему негде было жить.
Начать по документам ремонтные работы и ограничить проживание.
20:04:59 02-08-2026
Вежливый Человек (18:09:15 02-08-2026) Жить может, а распоряжаться не может, соответственно надо ра... Согласие сначала получи на проведение ремонтных работ. У человека сохранилось право пользование помещение и проведение ремонтных работ без его согласия не законные. Право пользование он утратит только после смерти.
19:43:46 02-08-2026
Едешь по дороге, знак Ремонтные работы, Ограничение скорости 20км/ч, а работ нет, а знак есть и обязанность есть - так работает закон.
21:30:19 02-08-2026
Когда в государстве балаган, то он будет везде.
21:31:46 02-08-2026
То есть у жены когда родители приватизировали квартиру в 90-е годы, она писала отказ от участия в приватизации в пользу родителей, и теперь может заявиться в ту квартиру? Или есть дополнительные условия? Хата та уже третьих собственников после них имеет. Так у многих эта ситуация.
10:45:58 03-08-2026
Была схема Долиной, будет и схема Толина. А потом Колина, Олина. А на поверку все одна. Володина.