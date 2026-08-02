В купленной квартире теперь могут поселиться незнакомцы

02 августа 2026, 17:35, ИА Амител

Квартира, ипотека / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Житель Санкт-Петербурга столкнулся с необычной ситуацией — в купленное им жилье вселился незнакомец со правкой, сообщает Mash.

Мужчина приобрел недвижимость за 8 млн рублей и вложил в ремонт еще несколько миллионов, но теперь вынужден соседствовать с посторонним человеком, который предъявил документ о праве на бессрочное проживание.

Как выяснилось, мужчина в 1990-е годы во время приватизации отказался от своей доли в пользу собственника, что дало ему право на бессрочное проживание в этой квартире. В полиции собственнику жилья сказали, что ничем помочь не могут.

«Тогда мужчина обратился за помощью в суд, но и там шансы на поддержку малы. Со слов экспертов по недвижимости, закон стоит на стороне пенсионера, поэтому победить в деле не получится. Добавили: подобные истории стали частой практикой — потому что те, кто продает квартиры, всеми возможными способами стараются скрыть информацию о "вечных" жителях этих квартир», — сообщает Max-канал.

Как уберечься от схемы с "вечными" жильцами?

Чтобы не стать жертвой, юристы советуют перед покупкой приватизированной квартиры заказывать архивную справку по форме № 9.