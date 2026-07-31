НОВОСТИОбщество

Школьница с "камерой в пуговице" через суд добилась права пересдать ЕГЭ

Подозрения организаторов экзамена не подтвердились

31 июля 2026, 18:17, ИА Амител

Единый государственный экзамен / Фото: amic.ru
Единый государственный экзамен / Фото: amic.ru

Школьница из Карачаево‑Черкесии получила право пересдать ЕГЭ по биологии — суд признал незаконным ее удаление с экзамена. Об этом свидетельствуют судебные материалы, которые оказались в распоряжении РИА Новости.

Выпускницу вывели из аудитории из‑за подозрений в использовании видеоаппаратуры. Поводом послужила третья пуговица на блузке девушки: проверяющему показались подозрительными блики, и он предположил, что там спрятана камера. Кроме того, на элемент одежды сработал металлоискатель. При этом никакого технического средства у школьницы не изъяли, а саму камеру никто не видел.

«В протоколе также отмечалось, что девушка держала экзаменационные материалы вертикально напротив груди и перелистывала страницы. Однако детали того, как именно было "обнаружено" запрещенное устройство, в документе не раскрыты», — говорится в публикации.

Суд выяснил важные обстоятельства. Из‑за состояния здоровья школьница носит жесткий корсет с металлическими вставками — именно на них среагировал металлоискатель. Кроме того, на блузке не было пуговиц — только металлические кнопки. 

В итоге суд счел факт наличия у девушки средств для видеосъемки недоказанным, акт об удалении с ЕГЭ незаконным, а выпускницу допустил к повторной сдаче экзамена.

ЕГЭ / Изображение сгенерировано

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НОВОСТИНаука и образование

суд егэ
       

Комментарии 3

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гость

10:54:13 01-08-2026

А моральный ущерб,а компенсация судебных издержек,а наказание виновного?

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Гость

17:32:06 01-08-2026

А пересдача будет в следующем году, правильно понимаю?

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Гость

09:53:55 03-08-2026

Зачем кошмарить ребятишек

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