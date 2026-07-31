Школьница с "камерой в пуговице" через суд добилась права пересдать ЕГЭ
Подозрения организаторов экзамена не подтвердились
31 июля 2026, 18:17, ИА Амител
Школьница из Карачаево‑Черкесии получила право пересдать ЕГЭ по биологии — суд признал незаконным ее удаление с экзамена. Об этом свидетельствуют судебные материалы, которые оказались в распоряжении РИА Новости.
Выпускницу вывели из аудитории из‑за подозрений в использовании видеоаппаратуры. Поводом послужила третья пуговица на блузке девушки: проверяющему показались подозрительными блики, и он предположил, что там спрятана камера. Кроме того, на элемент одежды сработал металлоискатель. При этом никакого технического средства у школьницы не изъяли, а саму камеру никто не видел.
«В протоколе также отмечалось, что девушка держала экзаменационные материалы вертикально напротив груди и перелистывала страницы. Однако детали того, как именно было "обнаружено" запрещенное устройство, в документе не раскрыты», — говорится в публикации.
Суд выяснил важные обстоятельства. Из‑за состояния здоровья школьница носит жесткий корсет с металлическими вставками — именно на них среагировал металлоискатель. Кроме того, на блузке не было пуговиц — только металлические кнопки.
В итоге суд счел факт наличия у девушки средств для видеосъемки недоказанным, акт об удалении с ЕГЭ незаконным, а выпускницу допустил к повторной сдаче экзамена.
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