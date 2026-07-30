Мероприятие состоится 15 августа на "Бирюзовой Катуни"

30 июля 2026, 16:44, ИА Амител

Гости фестиваля "Шум Катуни" / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

15 августа на площадке "Бирюзовая Катунь" пройдет третий ежегодный музыкальный фестиваль "Шум Катуни". Гостей ждут выступления звезд российских чартов, конкурс молодых исполнителей, гастрономическая зона, ярмарка сувениров и множество активностей — вход свободный.

На главной сцене фестиваля зажгут два ярких коллектива — Hollyflame и Burito. Концерт откроет Hollyflame, а затем в одной из самых живописных локаций Алтайского края прозвучат хиты группы Burito. Оба коллектива — лидеры чартов и авторы треков с миллионными прослушиваниями.

Особое внимание в этом году уделили молодым талантам: конкурс исполнителей расширил границы. В состязании за призы примут участие солисты, дуэты, группы и впервые — рэперы.

Также появится отдельная номинация для юных артистов 14–17 лет (солисты и дуэты). Финалисты — лучшие молодые музыканты Сибири — выступят 15 августа на отдельной сцене фестиваля.

Для гостей подготовлена насыщенная программа. На фудкорте "Шумный дворик" можно будет попробовать блюда региональной кухни и фирменные десерты фестиваля.

На ярмарке "Шумный маркет" представят изделия алтайских ремесленников: украшения, керамическую посуду ручной работы, травяные сборы, а также фестивальный мерч.

Семьи с детьми приглашаются в зону "Шумолаборатория: фестиваль звуков". Здесь в течение четырех часов будут проходить музыкальное лото, песенные и танцевальные батлы, интеллектуальные игры и мастер‑классы.

Новинка 2026 года — фотозона со снимками прошлых лет. Гости, посещавшие фестиваль ранее, могут загрузить свои лучшие фото через электронную форму — снимки будут использованы в оформлении площадки.

Фестиваль "Шум Катуни" проводится в рамках госпрограммы "Развитие туризма" национального проекта "Туризм и гостеприимство". Его цель — продвижение событийного туризма в регионе. В 2024 году проект стал лауреатом премии Russian Event Awards в номинации "Лучший проект по популяризации событийного туризма". Организатор мероприятия — Туристский информационный центр Алтайского края при поддержке управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности и губернатора Алтайского края.