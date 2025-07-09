Когда в Алтайском крае пройдет фестиваль "Шум Катуни" и кто из звезд на него приедет?

По оценкам организаторов, одно из главных культурных событий этого лета посетят больше 20 тысяч человек

09 июля 2025, 06:45, ИА Амител

"Шум Катуни – 2024" / Фото: из архива amic.ru

Большой музыкальный фестиваль "Шум Катуни" пройдет в августе в Алтайском крае. Уже традиционно площадкой его проведения станет особая экономическая зона "Бирюзовая Катунь". Программа, как обещают организаторы, будет очень насыщенной. Перед зрителями выступят как местные музыканты, так и известные российские группы и исполнители. В числе хедлайнеров – "Моя Мишель" и Арсений Бородин. Ждут не менее 20 тысяч гостей. О самых интересных мероприятиях фестиваля читайте на amic.ru.

Что такое "Шум Катуни" и когда он состоится?

Музыкальный фестиваль "Шум Катуни" является важной частью событийного туризма Алтайского края, который проводится в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство". Впервые он состоялся в 2024 году. Тогда его посетили порядка 16 тысяч человек.

В этом году фестиваль пройдет 16 августа, начало запланировано на 14:00. И в этот раз организаторы – краевое управление по развитию туризма и курортной деятельности и Туристский информационный центр Алтайского края – надеются привлечь еще больше зрителей. На проведение масштабного мероприятия из федерального и краевого бюджетов и внебюджетных источников финансирования суммарно направят порядка 10 миллионов рублей.

"В прошлом году мы говорили, что хотим увидеть на площадке 10 тысяч человек, приехали почти 16 тысяч. Учитывая положительные отзывы и опыт, рассчитываем, что в этом году на площадку приедут 20 тысяч человек", – отметил начальник управления по развитию туризма и курортной деятельности Александр Барышников.

На сценах фестиваля можно будет услышать как атмосферную этническую музыку, так и зажигательные хиты популярных групп, и, конечно же, выступления молодых исполнителей, которые только начинают свой путь в музыкальной индустрии.

Также для гостей фестиваля организуют зону гастрономии "Шумный дворик", где более 20 товаропроизводителей предложат разнообразные угощения. На территории фестиваля будут представлены сувенирно-ремесленные изделия, организованы фотозоны, спортивные и анимационные площадки. Это станет отличным дополнением к музыкальной программе и позволит всем гостям активно провести время.

В 2024 году на "Шуме Катуни" выступила барнаульская группа "Комната Культуры" / Фото: из архива amic.ru

А кто выступит на фестивале?

Для любителей этнической музыки в парке Рериха будет работать Бирюзовая сцена. Сольные исполнители и дуэты будут петь на Зеленой сцене, а музыкальные группы – на Синей. Как отмечают организаторы, в этом году они решили сделать акцент именно на начинающих талантах, для которых "Шум Катуни" может стать стартом большой карьеры.

Как сообщила заместитель директора Алтайтурцентра Елена Седых, на своем сайте и в социальных сетях они уже объявили конкурсный отбор участников. Прием заявок от исполнителей продлится до 25 июля, а списки финалистов опубликуют в первых числах августа. Возможность выступить на фестивале предоставят пяти группам и десяти сольным исполнителям. Среди них на самом мероприятии жюри определит победителей. Кроме того, вручат спецприз "Народному любимчику", которого выберут зрители путем голосования.

Фестиваль не обойдется без известных исполнителей. В этом году на главной сцене для гостей исполнят свои треки популярный артист из Барнаула Арсений Бородин и музыкальный дуэт Nansi & Sidorov, который тоже уже успел завоевать любовь зрителей. Кульминацией "Шума Катуни" станет выступление группы "Моя Мишель".

Вход на мероприятие свободный, возрастных ограничений нет.

Особенности организации фестиваля

Особое внимание в этом году обещают уделить организации парковок для гостей. Помимо традиционных парковок для автомобилей на въезде на "Бирюзовую Катунь", выделят места для туристических автобусов и спецтехники. Если они будут заполнены, резиденты и управляющие компании дополнительно откроют свои парковки, сообщил Барышников.

Елена Седых предупредила, что в день фестиваля подвесной мост через Катунь будет перекрыт. Попасть на площадку можно через Айский мост после села Соузга.

Повышенное внимание уделят и безопасности. Общественный порядок на фестивале будут обеспечивать сотрудники полиции, Росгвардии, а также дополнительно привлекут частные охранные предприятия. Организаторы напомнили, что с собой нельзя будет проносить бутылки с водой, алкоголь и вейпы.