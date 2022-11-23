Хоккеисты команды «Динамо-Алтай» не удержали победный счет в Казани

Хоккеисты команды «Динамо-Алтай» не удержали победный счёт в Казани. Первая встреча выездной серии барнаульцев с местным «Фениксом» в рамках первенства ВХЛ состоялась 23 ноября и завершилась со счётом 3:2 в пользу хоккеистов «Феникса».

К середине второго периода барнаульцы дважды вели в счёте — 1:0 и 2:1, после точных бросков Николая Патрушева и Вячеслава Чегошева. Однако в третьем периоде дубль удалось оформить нападающему «Феникса» Дамиру Ширгазиеву. Причём свой первый гол форвард казанцев забил, когда его команда играла в меньшинстве. В концовке третьего периода тот же Ширгазиев отличился уже при игре в равных составах и принёс «Фениксу» волевую победу — 3:2.

После этого успеха казанская команда поднялась на первое место в турнирной таблице первенства ВХЛ. «Динамо-Алтай» — на последней, пятой строке. 24, 26 и 27 ноября «Феникс» и «Динамо-Алтай» ещё трижды встретятся в Казани.