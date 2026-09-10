Минпросвещения планирует установить нормативы по количеству психологов в школах и детсадах
Образовательные учреждения страны могут лишиться 40 тысяч специалистов
10 сентября 2026, 17:15, ИА Амител
Министерство просвещения опубликовало проект изменений в правилах организации учебной деятельности, пишет "Коммерсантъ". Ведомство предполагает закрепить единые стандарты расчета ставок психологов:
- в дошкольных — один специалист на 200 детей;
- в общеобразовательных школах — один на 300;
- в колледжах и техникумах — один на 500.
В министерстве уточнили, что предложенные цифры основаны на результатах пилотного проекта по внедрению системы психологической поддержки учащихся, который проводили в восьми субъектах РФ. По мнению авторов инициативы, поправки лишь легализуют уже сложившуюся практику и приведут законодательство в соответствие с реальным положением дел.
Однако финансово-экономическое обоснование документа содержит противоречивые данные. В нем написано, что реализация новых норм спровоцирует острый дефицит профильных специалистов — образовательные учреждения лишатся почти 40 тыс. педагогов-психологов. Кадровые потери могут выглядеть так:
- в детских садах — меньше на 10,4 тысячи;
- в школах — на 25,9 тысячи;
- в учреждениях СПО — 3,1 тысячи.
21:27:16 10-09-2026
И с зарплатой в мрот
09:12:05 11-09-2026
Лучше бы психиатров внедряли в школы, чтобы детишки с топорами и обрезами не носились.