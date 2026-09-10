Минпросвещения планирует установить нормативы по количеству психологов в школах и детсадах

Образовательные учреждения страны могут лишиться 40 тысяч специалистов

10 сентября 2026, 17:15, ИА Амител

Школьный учитель / Фото из архива amic.ru

Министерство просвещения опубликовало проект изменений в правилах организации учебной деятельности, пишет "Коммерсантъ". Ведомство предполагает закрепить единые стандарты расчета ставок психологов:

в дошкольных — один специалист на 200 детей;

в общеобразовательных школах — один на 300;

в колледжах и техникумах — один на 500.

В министерстве уточнили, что предложенные цифры основаны на результатах пилотного проекта по внедрению системы психологической поддержки учащихся, который проводили в восьми субъектах РФ. По мнению авторов инициативы, поправки лишь легализуют уже сложившуюся практику и приведут законодательство в соответствие с реальным положением дел.

Однако финансово-экономическое обоснование документа содержит противоречивые данные. В нем написано, что реализация новых норм спровоцирует острый дефицит профильных специалистов — образовательные учреждения лишатся почти 40 тыс. педагогов-психологов. Кадровые потери могут выглядеть так: