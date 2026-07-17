ЛДПР предложила Минфину программу "Народная ипотека" со ставкой 3%

Приоритет планируется отдать индивидуальному жилищному строительству

17 июля 2026, 07:05, ИА Амител

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий / Фото: пресс-служба ЛДПР

ЛДПР направила в Минфин предложение о запуске программы льготной ипотеки "Народная ипотека" со ставкой 3%. К началу июля 2026 года средняя ставка по рыночной ипотеке снизилась до 18,7% годовых, однако по мнению депутата Госдумы Леонида Слуцкого жилищные кредиты остаются недоступными для большинства семей.

В рамках предлагаемой программы лимиты по займам могут составить до 6 млн рублей в регионах и до 12 млн рублей — в Москве и Санкт‑Петербурге. Право на участие в программе предполагается предоставить гражданам РФ, нуждающимся в улучшении жилищных условий, молодым специалистам до 35 лет, работникам бюджетной сферы, студентам, а также гражданам, не имеющим детей.

Приоритет планируется отдать индивидуальному жилищному строительству.

Сейчас в России действуют несколько программ льготной ипотеки для отдельных категорий граждан, включая семейную ипотеку и ипотеку для работников ИТ‑компаний (ставка — от 6% годовых), а также сельскую и дальневосточную ипотеку (ставка — от 3% годовых). В 2020 году ипотечная ставка в стране была ниже 10%.