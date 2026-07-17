ЛДПР предложила Минфину программу "Народная ипотека" со ставкой 3%
Приоритет планируется отдать индивидуальному жилищному строительству
17 июля 2026, 07:05, ИА Амител
ЛДПР направила в Минфин предложение о запуске программы льготной ипотеки "Народная ипотека" со ставкой 3%. К началу июля 2026 года средняя ставка по рыночной ипотеке снизилась до 18,7% годовых, однако по мнению депутата Госдумы Леонида Слуцкого жилищные кредиты остаются недоступными для большинства семей.
В рамках предлагаемой программы лимиты по займам могут составить до 6 млн рублей в регионах и до 12 млн рублей — в Москве и Санкт‑Петербурге. Право на участие в программе предполагается предоставить гражданам РФ, нуждающимся в улучшении жилищных условий, молодым специалистам до 35 лет, работникам бюджетной сферы, студентам, а также гражданам, не имеющим детей.
Приоритет планируется отдать индивидуальному жилищному строительству.
Сейчас в России действуют несколько программ льготной ипотеки для отдельных категорий граждан, включая семейную ипотеку и ипотеку для работников ИТ‑компаний (ставка — от 6% годовых), а также сельскую и дальневосточную ипотеку (ставка — от 3% годовых). В 2020 году ипотечная ставка в стране была ниже 10%.
07:09:03 17-07-2026
Минфину это не надо...
07:10:26 17-07-2026
У государства нет денег тянуть те программы, которые сейчас есть. Но перед выборами чего не предложить-то?
08:15:15 17-07-2026
Один вопрос к этим так называемым борцам за народ - почему ВАМ в голову на придет продвигать СОЦИАЛЬНЫЙ найм жилья! - и не надо никакой ипотеки, плати-живи, надоело поехал в другой город, село, а то с этой ипотекой 1. в кабале, 2. как на цепи (никуда не переехать)....Ответьте пожалуйста!....
11:15:13 17-07-2026
медведь-шатун (08:15:15 17-07-2026) Один вопрос к этим так называемым борцам за народ - почему В... А это как говорится ищи там кому выгодно, а выгодно это банкам чтоб ипотечники были как дойные коровы и не куда не дергались, а уж банки наше государство очень любит и всегда им помогает, господин из одного известного банка ежегодно докладывает президенту о сверхприбылях и тут же вторым абзацем умудряется просить финансовую поддержку.