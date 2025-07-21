НОВОСТИНедвижимость

Рухнула на 55%. Алтайский край оказался в середине рейтинга по развитию ипотеки

В среднем жители региона берут у банка 3,14 млн рублей на покупку жилья

21 июля 2025, 10:10, ИА Амител

Строительство домов в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Строительство домов в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Алтайский край занял 53-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России по доходам населения, а Республика Алтай – на девятой строчке, сообщает РИА Новости.

В рейтинге использовалось соотношение числа выданных ипотечных кредитов с 1 июня 2024-го по 1 июня 2025 года к численности экономически активного населения. Также проанализированы такие показатели, как средний размер кредита, динамика числа ипотечных кредитов и доля просроченной задолженности.

"В Алтайском крае количество ипотечных кредитов за последние 12 месяцев на тысячу человек экономически активного населения – 11,9. Динамика количества ипотечных кредитов за пять месяцев 2025 года к аналогичному периоду 2024 года -55,4%", – говорится в исследовании.

Средний размер ипотечного кредита в крае в 2025 году составляет 3,14 млн рублей. Доля просроченной задолженности – 0,63%.

В Республике Алтай на тысячу экономически активных жителей приходится 18,8 ипотечного кредита. Динамика также отрицательная: -51,5%. Средний размер займа – 2,46 млн рублей, а доля просроченной задолженности – 0,54%.

Первое место в рейтинге занял сибирский регион – Республика Тыва. Здесь в среднем на тысячу человек выдали 51,5 ипотечного кредита. При этом показатель упал на 77,1%.   

Последние строчки рейтинга занимают республики Ингушетия (три ипотеки на тысячу жителей), Дагестан (3,9) и Чеченская (5,9). 

Ранее Алтайский край занял 72-е место в рейтинге регионов по доступности жилья. Согласно подсчетам экспертов, семье потребуется откладывать почти пять лет, чтобы купить квартиру без ипотеки. 

