Рухнула на 55%. Алтайский край оказался в середине рейтинга по развитию ипотеки
В среднем жители региона берут у банка 3,14 млн рублей на покупку жилья
21 июля 2025, 10:10, ИА Амител
Алтайский край занял 53-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России по доходам населения, а Республика Алтай – на девятой строчке, сообщает РИА Новости.
В рейтинге использовалось соотношение числа выданных ипотечных кредитов с 1 июня 2024-го по 1 июня 2025 года к численности экономически активного населения. Также проанализированы такие показатели, как средний размер кредита, динамика числа ипотечных кредитов и доля просроченной задолженности.
"В Алтайском крае количество ипотечных кредитов за последние 12 месяцев на тысячу человек экономически активного населения – 11,9. Динамика количества ипотечных кредитов за пять месяцев 2025 года к аналогичному периоду 2024 года -55,4%", – говорится в исследовании.
Средний размер ипотечного кредита в крае в 2025 году составляет 3,14 млн рублей. Доля просроченной задолженности – 0,63%.
В Республике Алтай на тысячу экономически активных жителей приходится 18,8 ипотечного кредита. Динамика также отрицательная: -51,5%. Средний размер займа – 2,46 млн рублей, а доля просроченной задолженности – 0,54%.
Первое место в рейтинге занял сибирский регион – Республика Тыва. Здесь в среднем на тысячу человек выдали 51,5 ипотечного кредита. При этом показатель упал на 77,1%.
Последние строчки рейтинга занимают республики Ингушетия (три ипотеки на тысячу жителей), Дагестан (3,9) и Чеченская (5,9).
Ранее Алтайский край занял 72-е место в рейтинге регионов по доступности жилья. Согласно подсчетам экспертов, семье потребуется откладывать почти пять лет, чтобы купить квартиру без ипотеки.
10:20:27 21-07-2025
Барнаул вошел в список городов с самым подорожавшим жильем за полгода.Столица Алтайского края по этому показателю опередила Москву.
10:41:33 21-07-2025
Это хорошо. Банки обирают людей.
Государству выгоднее выдавать квартиры бесплатно, чем компенсировать проценты по ипотечным кредитам.
10:58:00 21-07-2025
Олег (10:41:33 21-07-2025)
Купите губозакаточную машинку, вам она пригодится. Банки обирали, обирают и будут обирать людей, а государство в этом посредник, который никогда и ничего людям бесплатно не будет давать, за исключением чётких пацанов и девчонок, действующих от имени государства по "мандату" от людей.
10:51:14 21-07-2025
Ситуация в социальной сфере продолжает накаляться. Закончится это либо социальным взрывом, либо решительным вмешательством в него государства.
Будем подождать. Вангую, что всё-таки будет второе, но с вариациями.
10:59:36 21-07-2025
Кто-же-я-такой? (10:51:14 21-07-2025)
Куда же ещё решительнее чем сейчас вмешиваться государству? Вы о чём вообще?
10:55:05 21-07-2025
Вот и подошли к рубежу, когда государству выгодно выдавать квартиры людям, чем компенсировать банкиров. Проще строить , земля , коммуникации, рабочие места - чем кормить ненужный банковский сектор! Давно пора в цифрорубли перейти и забыть семибанкрщину.
11:15:55 21-07-2025
сумма ипотеки как раз отражает ситуацию - полный ПИ...
12:50:08 21-07-2025
Согласно подсчетам экспертов, семье потребуется откладывать почти пять лет, чтобы купить квартиру без ипотеки.
улыбнуло...
13:40:51 22-07-2025
Алексей (12:50:08 21-07-2025)
17:56:00 21-07-2025
Это же хорошо.
Снижаются продажи, банкротятся застройщики, цены на недвижимость идут вниз.
Чем ниже цена - тем больше народа купят себе квартиры.
18:00:01 21-07-2025
Гость (17:56:00 21-07-2025)