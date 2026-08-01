США готовятся к новым ударам по Ирану

Разрушительные удары могут начаться в ближайшие выходные

01 августа 2026, 15:48, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о проведении новой военной операции против Ирана — удары могут стартовать уже в ближайшие выходные и продолжаться несколько дней. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

Как утверждают собеседники WSJ, Трамп неоднократно высказывал недовольство в кругу своих советников, считая меморандум о взаимопонимании с Ираном бесполезным. При этом, по оценке газеты, недоверие со стороны Ирана к Вашингтону остается высоким: угрозы применения силы со стороны американского лидера снижают шансы на дипломатическое урегулирование конфликта.

Ранее телеканал CBS News сообщал о подготовке США и Израиля к масштабным ударам по энергетической инфраструктуре Ирана. В качестве потенциальных целей называются нефтеперерабатывающие заводы и электростанции.