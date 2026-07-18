Тысячный ребенок родился в перинатальном центре Алтая с начала года

Еще у одной пары появился сын

18 июля 2026, 15:20, ИА Амител

Семья и врачи с новорожденным / Фото: официальный канал Андрея Турчака

С начала года в Республиканском перинатальном центре родился тысячный ребенок, сообщил глава Республики Алтай Андрей Турчак в своем официальном канале.

Малыша назвали Мираном. Сегодня прошла торжественная выписка мальчика и его мамы Валентины Атаджановой из Майминского района. Для женщины это первые роды, которые прошли благополучно и без осложнений.

«Пока готовим документацию для строительства нового перинатального центра, создаем комфортные условия в действующем роддоме. Ремонтируем палаты, закупаем современное оборудование. Главное — усиливаем кадровый состав», — сообщил Андрей Турчак.

Ключевым фактором успеха стала профессиональная команда врачей — гинекологов, акушеров, неонатологов, детских хирургов и анестезиологов-реаниматологов. Благодаря программе профтуризма центр привлекает лучших специалистов из других регионов России, многие из которых остаются работать в республике на постоянной основе.

Власти намерены продолжать повышать качество медицинской помощи, чтобы каждая будущая мама была уверена в безопасности и профессионализме персонала.