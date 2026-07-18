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Тысячный ребенок родился в перинатальном центре Алтая с начала года

Еще у одной пары появился сын

18 июля 2026, 15:20, ИА Амител

Семья и врачи с новорожденным / Фото: официальный канал Андрея Турчака
Семья и врачи с новорожденным / Фото: официальный канал Андрея Турчака

С начала года в Республиканском перинатальном центре родился тысячный ребенок, сообщил глава Республики Алтай Андрей Турчак в своем официальном канале.

Малыша назвали Мираном. Сегодня прошла торжественная выписка мальчика и его мамы Валентины Атаджановой из Майминского района. Для женщины это первые роды, которые прошли благополучно и без осложнений.

«Пока готовим документацию для строительства нового перинатального центра, создаем комфортные условия в действующем роддоме. Ремонтируем палаты, закупаем современное оборудование. Главное — усиливаем кадровый состав», — сообщил Андрей Турчак.

Ключевым фактором успеха стала профессиональная команда врачей — гинекологов, акушеров, неонатологов, детских хирургов и анестезиологов-реаниматологов. Благодаря программе профтуризма центр привлекает лучших специалистов из других регионов России, многие из которых остаются работать в республике на постоянной основе.

Власти намерены продолжать повышать качество медицинской помощи, чтобы каждая будущая мама была уверена в безопасности и профессионализме персонала.

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дети Республика Алтай
       

Комментарии 5

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Гость

17:52:54 18-07-2026

очень это печально, какая-то катастрофа

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Гость

17:55:37 18-07-2026

как?! почему так мало-то?! в китае за это время на схожей территории с алтаем рождается до 142 000 китайчат!

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Гость

11:40:37 19-07-2026

Гость (17:55:37 18-07-2026) как?! почему так мало-то?! в китае за это время на схожей т... А нафига????

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Гость

14:11:12 19-07-2026

Гость (17:55:37 18-07-2026) как?! почему так мало-то?! в китае за это время на схожей т...
Ну вот когда в России тоже отменят пенсии для всех кроме военных и госслужащих, то и у нас будуть рожать как минимум двоих-троих, чтобы не помереть с голоду в старости

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Гость

22:35:15 19-07-2026

Гость (14:11:12 19-07-2026) Ну вот когда в России тоже отменят пенсии для всех кроме... Нет. Если отменят пенсии, до смерти будут работать. На карачках ползать. А потом на Нараяму.

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