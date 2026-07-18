Тысячный ребенок родился в перинатальном центре Алтая с начала года
Еще у одной пары появился сын
18 июля 2026, 15:20, ИА Амител
С начала года в Республиканском перинатальном центре родился тысячный ребенок, сообщил глава Республики Алтай Андрей Турчак в своем официальном канале.
Малыша назвали Мираном. Сегодня прошла торжественная выписка мальчика и его мамы Валентины Атаджановой из Майминского района. Для женщины это первые роды, которые прошли благополучно и без осложнений.
«Пока готовим документацию для строительства нового перинатального центра, создаем комфортные условия в действующем роддоме. Ремонтируем палаты, закупаем современное оборудование. Главное — усиливаем кадровый состав», — сообщил Андрей Турчак.
Ключевым фактором успеха стала профессиональная команда врачей — гинекологов, акушеров, неонатологов, детских хирургов и анестезиологов-реаниматологов. Благодаря программе профтуризма центр привлекает лучших специалистов из других регионов России, многие из которых остаются работать в республике на постоянной основе.
Власти намерены продолжать повышать качество медицинской помощи, чтобы каждая будущая мама была уверена в безопасности и профессионализме персонала.
17:52:54 18-07-2026
очень это печально, какая-то катастрофа
17:55:37 18-07-2026
как?! почему так мало-то?! в китае за это время на схожей территории с алтаем рождается до 142 000 китайчат!
11:40:37 19-07-2026
Гость (17:55:37 18-07-2026) как?! почему так мало-то?! в китае за это время на схожей т... А нафига????
14:11:12 19-07-2026
Гость (17:55:37 18-07-2026) как?! почему так мало-то?! в китае за это время на схожей т...
Ну вот когда в России тоже отменят пенсии для всех кроме военных и госслужащих, то и у нас будуть рожать как минимум двоих-троих, чтобы не помереть с голоду в старости
22:35:15 19-07-2026
Гость (14:11:12 19-07-2026) Ну вот когда в России тоже отменят пенсии для всех кроме... Нет. Если отменят пенсии, до смерти будут работать. На карачках ползать. А потом на Нараяму.