Желающих родить в США ради гражданства ребенка предупредили о рисках

Дональд Трамп подписал указ, направленный на борьбу с так называемым родильным туризмом

07 августа 2026, 08:41, ИА Амител

Флаг США / Изображение сгенерировано Midjourney / amic.ru

Беременность сама по себе не защищает иностранную гражданку от депортации из США. Если у женщины нет законных оснований для нахождения в стране или будут выявлены нарушения при оформлении документов, в отношении нее может начаться процедура выдворения. Об этом РИА Новости рассказал главный юрист и управляющий партнер калифорнийской фирмы Крис Инграм.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, направленный на борьбу с так называемым родильным туризмом — поездками в страну с целью рождения ребенка и последующего получения им американского гражданства.

Среди предусмотренных мер — отказ во въезде, аннулирование виз, депортация, а также бессрочный запрет на посещение Соединенных Штатов для иностранцев, которых власти сочтут причастными к подобной практике.

«Беременность — это не основание для высылки, но также и не защитит от нее. На беременную женщину распространяются те же законы, что и на остальных», — пояснил Инграм.

По словам юриста, основанием для начала процедуры выдворения может стать отсутствие у иностранки законного статуса в США. Аналогичные последствия возможны, если власти установят факт мошенничества при оформлении документов.

При этом беременность не является причиной для депортации, но и не препятствует применению миграционного законодательства, подчеркнул специалист.