Стали известны города с наилучшим качеством жизни в России
В список вошли семь городов
30 июля 2026, 14:20, ИА Амител
Несколько городов России стали лидерами по качеству жизни, сообщили в ВЭБ.РФ после подведения итогов интегральной оценки индекса "Развивай.рф". Об этом пишут "Ведомости".
Благовещенск, Екатеринбург, Казань, Магас, Ставрополь, Тюмень и Ханты-Мансийск признаны лидерами по качеству жизни населения.
Как отметили в корпорации, оценку проводят комплексно, в ней учитываются развитие экономики и инфраструктуры региона, статистические и геопространственные данные, а также результаты оперативных опросов.
«Лидеры интегральной оценки качества жизни показывают результаты на 16–21% выше медианных значений индекса по ряду важных направлений, в их числе "Семья", "Образование и развитие", "Работа и свое дело". Определяющими тут выступают как активность участия в нацпроектах и правительственных программах, так и взаимодействие с бизнесом», — подчеркнул заместитель председателя ВЭБ.РФ, гендиректор наццентра "Развивай.рф" Андрей Самохин.
Согласно данным ВЭБ.РФ, одним из лидеров рейтинга является Благовещенск, где активно применяются механизмы государственно-частного партнерства (ГЧП) для модернизации городского парка и развития систем водоснабжения и освещения. Схожие инвестиции демонстрируют Тюмень (более 610 млрд рублей в ГЧП и концессии) и Южно-Сахалинск (62 млрд рублей).
Аналитики проекта также выделили города с лучшими показателями трудоустройства выпускников вузов. В список лидеров вошли Воронеж, Краснодар, Набережные Челны и Петропавловск-Камчатский.
В этих городах работу в течение первого года после окончания обучения находят от 85% до более чем 95% молодых специалистов, тогда как средний показатель по стране составляет всего 65%. Как отметил Андрей Самохин, успех этих городов напрямую связан с диверсификацией их экономик.
14:38:34 30-07-2026
куда, люди пытаются переехать, всеми правдами и неправдами - там и хорошо.
думаю. мск, спб, краснодар.
все остальное - ссылка
14:49:45 30-07-2026
жаль, что наш славный городок даже близко не стоит к лидерам.
15:43:16 30-07-2026
Магас???
15:51:36 30-07-2026
Сомнительно. Как туда вообще попали Благовещенск, Тюмень и Ханты-Мансийск?