Стали известны города с наилучшим качеством жизни в России

В список вошли семь городов

30 июля 2026, 14:20, ИА Амител

Семья / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Несколько городов России стали лидерами по качеству жизни, сообщили в ВЭБ.РФ после подведения итогов интегральной оценки индекса "Развивай.рф". Об этом пишут "Ведомости".

Благовещенск, Екатеринбург, Казань, Магас, Ставрополь, Тюмень и Ханты-Мансийск признаны лидерами по качеству жизни населения.

Как отметили в корпорации, оценку проводят комплексно, в ней учитываются развитие экономики и инфраструктуры региона, статистические и геопространственные данные, а также результаты оперативных опросов.

«Лидеры интегральной оценки качества жизни показывают результаты на 16–21% выше медианных значений индекса по ряду важных направлений, в их числе "Семья", "Образование и развитие", "Работа и свое дело". Определяющими тут выступают как активность участия в нацпроектах и правительственных программах, так и взаимодействие с бизнесом», — подчеркнул заместитель председателя ВЭБ.РФ, гендиректор наццентра "Развивай.рф" Андрей Самохин.

Согласно данным ВЭБ.РФ, одним из лидеров рейтинга является Благовещенск, где активно применяются механизмы государственно-частного партнерства (ГЧП) для модернизации городского парка и развития систем водоснабжения и освещения. Схожие инвестиции демонстрируют Тюмень (более 610 млрд рублей в ГЧП и концессии) и Южно-Сахалинск (62 млрд рублей).

Аналитики проекта также выделили города с лучшими показателями трудоустройства выпускников вузов. В список лидеров вошли Воронеж, Краснодар, Набережные Челны и Петропавловск-Камчатский.

В этих городах работу в течение первого года после окончания обучения находят от 85% до более чем 95% молодых специалистов, тогда как средний показатель по стране составляет всего 65%. Как отметил Андрей Самохин, успех этих городов напрямую связан с диверсификацией их экономик.