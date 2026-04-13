Барнаул вошел в список городов, где "требуются усилия по повышению качества жизни"

Рейтинг формировался по целому ряду критериев, включая уровень материального благополучия и доступность недвижимости

13 апреля 2026, 08:46, ИА Амител

Улица города Барнаула / Фото: amic.ru

По результатам исследования заместителя научного руководителя Финансового университета при правительстве РФ Александра Шатилова, оказавшегося в распоряжении РИА Новости, наивысший уровень качества жизни среди российских городов в первом квартале 2026 года зафиксирован в Москве, Грозном, Сочи, Санкт‑Петербурге и Владикавказе.

В топ рейтинга также вошли Калининград, Екатеринбург, Новороссийск, Калуга и Вологда. При этом самая высокая оценка доступности жилья зафиксирована среди жителей Оренбурга, Хабаровска и Мурманска, лучшая экология отмечена в Грозном, Владикавказе и Новороссийске, а к городам с наиболее высокой самооценкой материального благополучия отнесены Москва, Санкт‑Петербург и Екатеринбург.

В исследовании также обозначены города, где "требуются усилия по повышению качества жизни" (список приведен в алфавитном порядке):

Архангельск, Астрахань, Барнаул, Волгоград, Иркутск, Йошкар‑Ола, Кемерово, Киров, Красноярск, Нижневартовск, Новокузнецк, Омск, Оренбург, Стерлитамак, Улан‑Удэ, Челябинск, Чита, Якутск.

Рейтинг формировался на основе мониторинга качества жизни по целому ряду критериев: уровню материального благополучия (с опорой на потребительскую активность), доступности недвижимости, качеству медицинского обслуживания, состоянию экологической среды, работе образовательных учреждений (средних и высших), доступности культурных ценностей и возможностям для самореализации.

Кроме того, учитывались состояние дорожного хозяйства, эффективность работы предприятий ЖКХ и городских властей, уровень благоустройства города, а также распространенность деструктивного поведения и конфликтность общественных отношений.