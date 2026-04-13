Барнаул вошел в список городов, где "требуются усилия по повышению качества жизни"
Рейтинг формировался по целому ряду критериев, включая уровень материального благополучия и доступность недвижимости
13 апреля 2026, 08:46, ИА Амител
По результатам исследования заместителя научного руководителя Финансового университета при правительстве РФ Александра Шатилова, оказавшегося в распоряжении РИА Новости, наивысший уровень качества жизни среди российских городов в первом квартале 2026 года зафиксирован в Москве, Грозном, Сочи, Санкт‑Петербурге и Владикавказе.
В топ рейтинга также вошли Калининград, Екатеринбург, Новороссийск, Калуга и Вологда. При этом самая высокая оценка доступности жилья зафиксирована среди жителей Оренбурга, Хабаровска и Мурманска, лучшая экология отмечена в Грозном, Владикавказе и Новороссийске, а к городам с наиболее высокой самооценкой материального благополучия отнесены Москва, Санкт‑Петербург и Екатеринбург.
В исследовании также обозначены города, где "требуются усилия по повышению качества жизни" (список приведен в алфавитном порядке):
Архангельск, Астрахань, Барнаул, Волгоград, Иркутск, Йошкар‑Ола, Кемерово, Киров, Красноярск, Нижневартовск, Новокузнецк, Омск, Оренбург, Стерлитамак, Улан‑Удэ, Челябинск, Чита, Якутск.
Рейтинг формировался на основе мониторинга качества жизни по целому ряду критериев: уровню материального благополучия (с опорой на потребительскую активность), доступности недвижимости, качеству медицинского обслуживания, состоянию экологической среды, работе образовательных учреждений (средних и высших), доступности культурных ценностей и возможностям для самореализации.
Кроме того, учитывались состояние дорожного хозяйства, эффективность работы предприятий ЖКХ и городских властей, уровень благоустройства города, а также распространенность деструктивного поведения и конфликтность общественных отношений.
09:26:11 13-04-2026
Искренне рад за Адама с отцом, красаучики
09:37:07 13-04-2026
Гость (09:26:11 13-04-2026) Искренне рад за Адама с отцом, красаучики...
А ну извинысь!
09:39:35 13-04-2026
Гость (09:37:07 13-04-2026) А ну извинысь!... на камеру
09:57:51 13-04-2026
Гость (09:39:35 13-04-2026) на камеру... из камеры
10:51:38 13-04-2026
Musik (09:57:51 13-04-2026) из камеры...
А ну залезли все обратно в камеру!
10:15:47 13-04-2026
В исследовании также обозначены города, где "требуются усилия по повышению качества жизни"
От кого требуются усилия? Кто же может повысить качество жизни барнаульцев?
18:10:50 13-04-2026
Гость (10:15:47 13-04-2026) В исследовании также обозначены города, где "требуются усили... Сами жители. Скидываемся по 1000 каждый месяц, улыбаемся и машем
11:00:03 13-04-2026
Нам его уже повысили, нынешней зимой. Вместо того, чтобы убирать снег с тротуаров, они на эти тротуары сыпали песок тоннами. Теперь в городе тот песок несет ветер, а слой на тротуарах кое-где прямо несколько сантиметров. Отлично, чо. А с учетом того, что потом это все в лучшем случае сгребается на газоны, у нас уже кое-где пустыня - через слой песка на тех газонах уже ничего расти не будет. Прекрасная работа наших управленцев, прямо лучше некуда. Еще пара зим, и будем в том песке плавать.
11:23:47 13-04-2026
Гость (11:00:03 13-04-2026) Нам его уже повысили, нынешней зимой. Вместо того, чтобы уби... Вы снег со льдом перепутали. Пусть сыпят, если надо, иначе зимой во дворах негде нормально ходить. На песчаных почвах даже клубника хорошо растет, не говоря об остальном.
11:56:22 13-04-2026
Гость (11:23:47 13-04-2026) Вы снег со льдом перепутали. Пусть сыпят, если надо, иначе з... Так лед не на пустом месте ж образуется. Сначала там мягкая каша, которую можно и нужно сгребать. А не лакировать эту кашу песком. Погода, когда вода сразу застывает коркой, у нас случается не так и часто. Плюс оттого, что на гладкий лед насыпать песок, толку особо и нет. И сыпать его туда раз, два и десять - такая себе стратегия. И напоследок - песчаная почва не предполагает слоя песка толщиной в сантиметры поверх грунта, да еще и песка с реагентами. Это несколько другое.
12:06:23 13-04-2026
Гость (11:56:22 13-04-2026) Так лед не на пустом месте ж образуется. Сначала там мягкая ... Куда предлагаете сгребать и чем, если там стоят авто, которые и создают колесами эту кашу? В былые годы такой каши вообще никогда не было, потому что дворники без проблем это все по утрам убирали.
12:50:03 13-04-2026
Гость (12:06:23 13-04-2026) Куда предлагаете сгребать и чем, если там стоят авто, которы... Там, где стоят авто как раз снежной каши нет. А на тротуарах не чистят в моменты оттепели. Обычно тает после обеда. Дворники и коммунальщики работают рано утром , когда всё превращается в непроходимые ледяные торосы. Если бы работников выводили тогда, когда образовалась каша, то зимой тротуары были бы чистыми.
12:55:13 13-04-2026
Гость (12:06:23 13-04-2026) Куда предлагаете сгребать и чем, если там стоят авто, которы... Речь вообще-то шла о тротуарах) При всех недостатках нашего города машины на них все же массово пока не стоят. И да, почему-то администрация жд района около своего входа всегда и почистить вовремя умудряется, и даже песок смести сейчас. Зато в районе между бывшим Сувениром и бывшей Золотой осенью такое, что словами не описать. И никто там ничего не делает. Интересно даже, с чего это у нас так)
12:05:54 13-04-2026
Гость (11:23:47 13-04-2026) Вы снег со льдом перепутали. Пусть сыпят, если надо, иначе з... Посыпь свою клубничку этой смесью, которая даже от ботинок не отмывается и посмотри как будет расти
12:38:53 13-04-2026
Гость (12:05:54 13-04-2026) Посыпь свою клубничку этой смесью, которая даже от ботин... А то я не видел. Обычный песок, стоит в подсобке. Чем у тебя там сыпят не в курсе.
18:09:37 13-04-2026
Гость (11:23:47 13-04-2026) Вы снег со льдом перепутали. Пусть сыпят, если надо, иначе з... Выращивайте кулубнику у себя в огороде, а не на улицах города.
11:53:06 13-04-2026
Гость (11:00:03 13-04-2026) Нам его уже повысили, нынешней зимой. Вместо того, чтобы уби... Одно другому не мешает, Снег не убирали, это факт, даже на пр. Ленина. На более мелких улицах вообще оставались козьи тропки среди сугробов. Посыпку льда песком приветствую в любом случае, это лучше, чем химреагенты, не портит обувь и не травмирует лапы собак. Для очистки тротуаров от песка есть специальные машины со щетками, почему не используют, непонятно.
11:29:29 13-04-2026
Вежливые формулировки - власть не та или народишко распустился?
11:33:21 13-04-2026
Таков план вертикали власти нашего Правителя!
12:57:29 13-04-2026
Колхоз и колхозник!
12:59:54 13-04-2026
16:02:25 13-04-2026
А нам тут впаривают,что лучше нашего болота нигде ничегошеньки нет.А мы ,оказывается с заду первые.Вот те раз,растянулся наш Тарас.
23:40:40 13-04-2026
Барнаул вошел в список городов,где требуются усилия по повышению градуса удовольствия от уже и без того высокого уровня балдежа с проживания в нём
23:51:49 13-04-2026
Давайте дружно Петра Васильевича Воронкова поблагодарим за песок в городе
Ведь это так улучшает качество жизни