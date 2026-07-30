Стало известно, какие категории россиян могут рассчитывать на две пенсии сразу
Право на двойные выплаты возникает только при соблюдении ряда условий, включая особый статус или специфику трудового стажа
30 июля 2026, 20:00, ИА Амител
Некоторые категории граждан имеют право на получение двух государственных пенсий одновременно. К ним относятся ветераны военной службы и сотрудники силовых структур, если они соответствуют определенным условиям. Для этого необходимо иметь 15 лет гражданского стажа, набрать 30 пенсионных баллов и достичь пенсионного возраста, сообщил сенатор Игорь Мурог в беседе с RT.
«Также к таким категориям относятся лица с инвалидностью вследствие военной травмы, участники Великой Отечественной войны с инвалидностью и отдельные члены семей погибших военнослужащих, космонавтов или ликвидаторов аварии на ЧАЭС», — перечислил парламентарий.
Он также подчеркнул, что в соответствии с федеральным законодательством, если человек получает выплаты из негосударственных пенсионных фондов или участвует в корпоративных пенсионных программах, он не может воспользоваться льготой двойного пенсионного обеспечения.
«Речь идет о разных механизмах обеспечения, где вторые выплаты формируются за счет личных накоплений или программ работодателя. Отмечу, что все условия назначения государственных пенсий и допустимые комбинации выплат закреплены в профильных законах и подтверждаются разъяснениями СФР», — заключил Мурог.
Ранее россиянам рассказали, в каких случаях положен перерасчет пенсии.
20:37:06 30-07-2026
Работягам кукиш
21:38:24 30-07-2026
Иван (20:37:06 30-07-2026) Работягам кукиш ... Почему? Я военный пенсионер с 30 лет, на сегодня у меня 34 года гражданского стажа. Я должен отказаться от второй пенсии? Потому что у тебя стажа так и не накопилось в связи с синькой?
08:25:15 31-07-2026
Дед Щукарь (21:38:24 30-07-2026) Почему? Я военный пенсионер с 30 лет, на сегодня у меня 34 ... Потому что ты сидел где то в отделе,а люди вынуждены были соглашаться на любую работу ,чтобы выжить.И не всегда та работа учитывалась в госорганах и в пенсионном фонде.Но выбора у нас не было .Так что по поводу синьки можешь помолчать ,провокатор.
08:31:02 31-07-2026
Дед Щукарь (08:25:15 31-07-2026) Потому что ты сидел где то в отделе,а люди вынуждены были со... В каком еще отделе? Что ты несешь? Я бывший военный летчик. Год за два , ка положено, майор на дембель.
Ну а по гражданской работе- не надо синячить, надо к чему тго стремиться. Отсюда и стаж в 34 года и год до второй пенсии.
08:47:59 31-07-2026
Дед Щукарь (08:31:02 31-07-2026) В каком еще отделе? Что ты несешь? Я бывший военный летчик. ... Лётчик ,говоришь?А сейчас где сидишь,комментарии пасёшь и чужим именем подписываешься?Какой то ты подозрительный лётчик,откуда прилетел?В ботах видно хорошо платят?Там подвизаешься?
21:33:45 30-07-2026
Для этого необходимо иметь 15 лет гражданского стажа, набрать 30 пенсионных баллов и достичь пенсионного возраста.
Т.е. если 14 лет и 11 месяцев и 29 баллов , коту под хвост? ( возможное увольнение и тп)