Право на двойные выплаты возникает только при соблюдении ряда условий, включая особый статус или специфику трудового стажа

30 июля 2026, 20:00, ИА Амител

Деньги / Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

Некоторые категории граждан имеют право на получение двух государственных пенсий одновременно. К ним относятся ветераны военной службы и сотрудники силовых структур, если они соответствуют определенным условиям. Для этого необходимо иметь 15 лет гражданского стажа, набрать 30 пенсионных баллов и достичь пенсионного возраста, сообщил сенатор Игорь Мурог в беседе с RT.

«Также к таким категориям относятся лица с инвалидностью вследствие военной травмы, участники Великой Отечественной войны с инвалидностью и отдельные члены семей погибших военнослужащих, космонавтов или ликвидаторов аварии на ЧАЭС», — перечислил парламентарий.

Он также подчеркнул, что в соответствии с федеральным законодательством, если человек получает выплаты из негосударственных пенсионных фондов или участвует в корпоративных пенсионных программах, он не может воспользоваться льготой двойного пенсионного обеспечения.

«Речь идет о разных механизмах обеспечения, где вторые выплаты формируются за счет личных накоплений или программ работодателя. Отмечу, что все условия назначения государственных пенсий и допустимые комбинации выплат закреплены в профильных законах и подтверждаются разъяснениями СФР», — заключил Мурог.

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