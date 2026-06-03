НОВОСТИЗдоровье

Россиянам назвали причины, по которым самогон опаснее водки

Непредсказуемая крепость самогона повышает риск острого отравления

03 июня 2026, 15:18, ИА Амител

Водка / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru
Водка / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Самогон часто воспринимают как "натуральную альтернативу" промышленному алкоголю, но это миф. С медицинской точки зрения разница между ними существенна и влияет на риски для здоровья, рассказал психиатр-нарколог Антон Рудковский из клиники "АлкоСпас" в интервью "Газете.ru".

«Ключевой фактор — не происхождение напитка, а его очистка и состав. Водка — продукт промышленного производства с четкими стандартами. Самогон же может содержать разные примеси в зависимости от технологии и сырья», — добавил он.

Заводскую водку очищают от сивушных масел и других вредных веществ. В итоге получается предсказуемый по крепости и составу напиток. Самогон же часто содержит метанол, ацетальдегид и сивушные масла в разных концентрациях. Эти вещества вызывают тяжелое похмелье и вредят печени, нервной системе и сердцу.

«Основная опасность самогона в том, что сложно предсказать его состав. Даже если напиток прозрачный и мягкий, это не значит, что он безопасен», — предупреждает Рудковский.

Метанол особенно опасен. В малых дозах он не вызывает симптомов, но при накоплении может привести к отравлениям, включая поражения зрения и нервной системы. Контролировать его содержание дома сложно.

Важно учитывать и дозировку. Самогон воспринимается как более крепкий алкоголь, что может привести к агрессивному употреблению и отравлениям.

Рудковский напоминает, что любой алкоголь вреден для организма. С самогоном к этому добавляется фактор неопределенности, что делает его потенциально опасным.

Водка / Изображение сгенерировано

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Комментарии 14

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Гость

15:25:37 03-06-2026

«Основная опасность самогона в том, что сложно предсказать его состав. Даже если напиток прозрачный и мягкий, это не значит, что он безопасен», — предупреждает Рудковский.
Тоже самое можно сказать про водку.

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Гость

16:33:43 03-06-2026

Гость (15:25:37 03-06-2026) Тоже самое можно сказать про водку.вот именно.
я головы откидываю, хвосты тоже.
да и химию еще не отменили.
откуда там взяться метанолу?

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Гость

15:30:31 03-06-2026

Алкоголь это напиток конченых маргиналов. В целом такие люди вредны для страны. Только трезвые должны остаться.

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Трагати

16:04:38 03-06-2026

Гость (15:30:31 03-06-2026) Алкоголь это напиток конченых маргиналов. В целом такие люди...
конченый маргинал здесь только один, и к алкоголю это не имеет никакого отношения

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майор

16:54:02 03-06-2026

Гость (15:30:31 03-06-2026) Алкоголь это напиток конченых маргиналов. В целом такие люди... есть вещи которые всегда держат в запасе в погребе на случай ядерного месилова. Их немного
это:
спирт, керосин, уголь, топленое сливочное масло и очищеное постное масло
мед, соль, сахар, белый рис, сода, хозяйственное мыло, спички в герметичной таре, инструменты -ломы лопаты, гвозди
зерно в кувшинах, красное вино в кувшинах, таблетки антибиотики, цистерну с питьевой водой или скважину

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Змей

15:32:34 03-06-2026

За деньги какую только дурь не пишут.... "Бумага все стерпит." (с)

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найди отличия.

15:34:15 03-06-2026

самогон делают для себя.
водку на продажу.
что вредней?
перебор,однако.

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Кость

16:38:50 03-06-2026

Водочка сделанная в СССР из пшеницы-просто прекрасна!!! Сейчас эту козлячку делают из нефти. Самогон из дрожжей и сахара тож мерзость редкостная. Но можно сделать прекрасный алкоголь дома из пшеницы ячменя без дрожжей и сахара намного лучше магазинной продукции..

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Гость

18:49:53 03-06-2026

Кость (16:38:50 03-06-2026) Водочка сделанная в СССР из пшеницы-просто прекрасна!!! Сейч...
И если б водку гнать не из опилок, то чтоб нам было с пяти бутылок? /Высоцкий , СССР, середина 70-х/.

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Холмс

16:45:55 03-06-2026

звиздеж безо всяких оснований
про какой самогон идет речь?
есть обычный змеевик первой перегонки а есть ректификационная колонка которая первую перегонку -перегоняет в спирт.
Какие фильтры в колонке используют? есть уголь есть губка есть много какие
сколько перегонок? как отсекаются хвосты при первой перегонке - ту миллион нюансов
и я вам скажу что если например первые две перегонки идут на змеевиках а третья идет в колонке на 90 градусный спирт и есть нормальные фильтры то спирт этот получится чище чем стандартная водка раза в два
видимо речь про одну перегонку -первач идет и если руки косые и хвосты не отсекают то да копыта откинуть можно быстро

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Гость

17:28:22 03-06-2026

Самогон вреднее только тем, что с него доходов государству нет. Вот и бесятся постоянно.

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Гость

18:26:35 03-06-2026

Гость (17:28:22 03-06-2026) Самогон вреднее только тем, что с него доходов государству н... Очень похоже на правильный ответ👍

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Гость

18:27:45 03-06-2026

Наш ответ на это заявление: иди лохам и зомби по ушам езди!!

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Александр

19:41:33 03-06-2026

Сами горим сами пьём! И кому какое дело где мы дрожжи достаём!

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