Непредсказуемая крепость самогона повышает риск острого отравления

03 июня 2026, 15:18, ИА Амител

Водка / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Самогон часто воспринимают как "натуральную альтернативу" промышленному алкоголю, но это миф. С медицинской точки зрения разница между ними существенна и влияет на риски для здоровья, рассказал психиатр-нарколог Антон Рудковский из клиники "АлкоСпас" в интервью "Газете.ru".

«Ключевой фактор — не происхождение напитка, а его очистка и состав. Водка — продукт промышленного производства с четкими стандартами. Самогон же может содержать разные примеси в зависимости от технологии и сырья», — добавил он.

Заводскую водку очищают от сивушных масел и других вредных веществ. В итоге получается предсказуемый по крепости и составу напиток. Самогон же часто содержит метанол, ацетальдегид и сивушные масла в разных концентрациях. Эти вещества вызывают тяжелое похмелье и вредят печени, нервной системе и сердцу.

«Основная опасность самогона в том, что сложно предсказать его состав. Даже если напиток прозрачный и мягкий, это не значит, что он безопасен», — предупреждает Рудковский.

Метанол особенно опасен. В малых дозах он не вызывает симптомов, но при накоплении может привести к отравлениям, включая поражения зрения и нервной системы. Контролировать его содержание дома сложно.

Важно учитывать и дозировку. Самогон воспринимается как более крепкий алкоголь, что может привести к агрессивному употреблению и отравлениям.

Рудковский напоминает, что любой алкоголь вреден для организма. С самогоном к этому добавляется фактор неопределенности, что делает его потенциально опасным.