Суд взыскал с барнаульской больницы 25 млн за ремонт на страховые деньги

Арбитражный суд Алтайского края удовлетворил иск территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) к детской городской поликлинике № 9 Барнаула, взыскав с медучреждения 25,4 млн рублей, говорится в картотеке. Первоначальные требования страховщиков составляли почти 50 млн рублей, но были снижены после частичного возврата средств и перерасчета неустойки.

Конфликт возник после проверки, которая выявила нецелевое использование средств ОМС. Согласно материалам дела, поликлиника направила более 31 млн рублей, выделенных на медицинское обслуживание, на проведение капитального ремонта помещений.

Такое расходование средств противоречит законодательству об обязательном медицинском страховании.

В ходе судебного разбирательства:

часть средств была добровольно возвращена поликлиникой;

суд значительно снизил размер неустойки с требовавшихся 18 млн до 2,4 млн рублей;

основная сумма взыскания (23 млн рублей) осталась без изменений.

Представители ТФОМС настаивают, что такие меры необходимы для контроля за целевым использованием страховых средств.

Руководство поликлиники, в свою очередь, объясняет ситуацию острой необходимостью ремонта здания для создания нормальных условий оказания медицинской помощи детям.