"Здесь мне спокойно". Как в районах Алтайского края создают условия для молодых врачей

Медики получают не только краевые и федеральные выплаты: районы и сами вводят меры поддержки

04 августа 2025, 06:15, ИА Амител

Машина неотложной помощи / Фото: amic.ru

За последние три года Алтайский край значительно продвинулся в борьбе с дефицитом медицинских кадров. Переломным моментом стало подписание губернатором Виктором Томенко в 2022-м документа, который ввел в регионе разные меры поддержки медиков, включая денежные выплаты.

Большая часть этой работы направлена на усиление районных больниц. Медикам, которые после учебы едут в село, помогают не только краевые и федеральные власти, но и сами муниципалитеты.

О том, какие меры поддержки положены молодым специалистам в районах края и что они говорят о своей работе в селе, – в материале amic.ru.

"Переезжать отсюда никуда не планируем"

Центральную больницу Зонального района ежегодно пополняют молодые специалисты. Причем из четырех врачей, которые начали работать, лишь один родился в районе, подчеркнула и.о. главврача Татьяна Сафонова, – все остальные приехали из других мест.

«Коллеги замечательно адаптировались и успешно работают в наших реалиях. Они быстро диагностируют заболевания и отправляют пациентов с этапа на этап», – поясняет руководитель больницы.Один из этих врачей – эндокринолог Тимур Равшанбеков. Уроженец Узбекистана оказался в Зональном благодаря своей жене.

«Я учился в Симферополе, а ординатуру по специальности "Эндокринология" заканчивал уже в Новосибирске. Параллельно работал терапевтом в городской поликлинике. Там же познакомился со своей будущей женой, тоже врачом. Она училась на целевом, поэтому после учебы должна была приехать в Зональный район. Предложила поехать с ней, чтобы я не только городской, но и сельский опыт работы получил. Решил, что это будет интересно», – рассказывает врач. Эндокринолог Тимур Равшанбеков / Фото: amic.ru

По словам специалиста, работа в ЦРБ ему нравится: федеральные, краевые и районные меры поддержки формируют достаточный доход, чтобы ни в чем не нуждаться. Но главное в этой работе – не деньги, считает Равшанбеков.

«У здешних людей есть приверженность словам врача. Если я даю рекомендации, они их выполняют, а не подвергают сомнению. А это залог успешного лечения», – убежден медик.С прошлого года в больнице работает и новый фельдшер неотложной помощи Виктория Островская. Девушка окончила медколледж в Бийске и продолжает жить там, но с удовольствием ездит на работу в Зональное.

«Сама захотела работать в этой ЦРБ. Проходила здесь практику, мне понравилось и я осталась. Очень хороший коллектив, все дружелюбно относятся и помогают. Район дал мне подъемные – 50 тысяч рублей. К тому же ежемесячно получаю краевую доплату как молодой специалист. Для района у меня достойная оплата. Переманивают в город, но я и дальше буду работать здесь. Тут тебя больше ценят и опекают», – говорит Островская. Фельдшер неотложной помощи Виктория Островская / Фото: amic.ru

Единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей в Зональном районе платят всем молодым медикам: врачам, фельдшерам и медсестрам. По словам главы района Натальи Меньщиковой, мера поддержки существует уже второй год и набирает популярность.

Эти деньги очень помогли при переезде в Зональный район, рассказывает медсестра прививочного кабинета Татьяна Казазаева. В ЦРБ она трудится с февраля этого года.

«Условия здесь очень хорошие. Я сама из Петропавловского района, училась в Бийске. Когда впервые пришла в этот кабинет, почувствовала уют и комфорт. Пробовала работать в городе, но в районе мне нравится больше. Мне здесь спокойно, жизнь потише, чем в городе. А оплата вместе с доплатами даже побольше», – говорит медик.Федеральные программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер", которые уже давно существуют в России, остаются эффективными. Но их было недостаточно для коренного перелома, считает и.о. главврача. По словам Татьяны Сафоновой, с введением краевых и федеральных выплат ситуация начала меняться.

Кстати, уже в этом году в Зональной ЦРБ начнут работать еще пять медиков: два терапевта, педиатр, фельдшер ФАПа и медсестра. Для некоторых специалистов уже готовят служебные квартиры – это еще одна районная мера поддержки. А те, кто снимают жилье, могут рассчитывать на компенсацию из районного бюджета.

По словам главы района, задача местных властей – дать молодежи все возможности, чтобы не только комфортно работать, но и "пустить корни" в районе. Это залог того, что специалист останется в селе надолго.

Встреча и.о. главврача и главы Зонального района с будущими врачами ЦРБ / Фото: amic.ru

Поддержка на всех уровнях

В вопросе привлечения медиков важен комплексный подход, уверена начальник отдела по вопросам государственной службы и кадров Минздрава Алтайского края Ирина Шишкина. По ее словам, важным инструментом остается целевое обучение студентов.

«В прошлом году по программам целевого обучения было обучено и трудоустроено 677 специалистов со средним медицинским образованием и 297 специалистов по программе специалитета, а также 160 ординаторов. В 2025 году была заявлена квота на 175 человек по программе специалитета: 75 педиатров, 5 стоматологов и 5 фармацевтов. 90% выпускников, которые учились на целевом, отправляются в сельские населенные пункты», – сообщила специалист.Она напомнила, что основная часть масштабного пакета мер поддержки, утвержденного Виктором Томенко в 2022 году, касается молодых специалистов. В первые три года участковые терапевты ежемесячно получают по 9 тысяч рублей из краевого бюджета, а фельдшеры – по 6 тысяч рублей. В 2025 году выплаты назначили 650 медработникам, а на эти цели выделили более 77 млн рублей.

Отдельная выплата предусмотрена для специалистов, которые трудятся в межрайонных центрах и проводят выездную работу: по 10 тысяч рублей ежемесячно для врачей и по 6 тысяч – для фельдшеров.

Студенты-медики, которые учатся платно, получили возможность компенсировать стоимость обучения, если они согласятся после выпуска устроиться в определенную медорганизацию и отработать там положенный срок. Программа действует не только на специалитете, но и в ординатуре.

Предусмотрены и меры поддержки, касающиеся жилья: алтайские медики могут получить компенсацию за оплату аренды в размере от 7 до 15 тысяч рублей.

Только с 2022 по 2024 год на реализацию программы выделили более 1,5 млрд рублей. На 2025 год предусмотрено еще более 700 млн рублей.

Не только молодежь

Меры поддержки не ограничиваются начинающими специалистами. Часть инструментов направлена на тех, кто уже не первый год работает в региональном здравоохранении.

Так, медработники, которые становятся наставниками молодых сотрудников, получают ежемесячно по тысяче рублей за каждого подопечного.

Также Алтайский край расширяет меры поддержки, которые вводят на федеральном уровне. Напомним, медики по всей стране получают специальные социальные выплаты. Прибавка для врачей, работающих в населенных пунктах с населением меньше 50 тысяч человек, составляет 50 тысяч рублей, а для средних медработников – 30 тысяч рублей. В городе от 50 до 100 тысяч жителей специалисту доплачивают 29 тысяч рублей, а среднему персоналу – 13 тысяч рублей.

Но не все специалисты попали под условия программы, и в крае расширили этот перечень за счет собственных средств. Виктор Томенко своим указом учредил аналогичные выплаты для психиатров, наркологов, фтизиатров и некоторых других категорий медработников.

А с начала 2025 года такую же прибавку получили врачи и фельдшеры скорой помощи, которые не попали под федеральное повышение. Это также было решением губернатора региона. Кроме того, Томенко ввел отдельные выплаты для водителей скорой: сотрудники в селах получают по 3 тысячи рублей каждый месяц, а в городах – по 7 тысяч рублей.