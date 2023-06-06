Такой день. Дата выборов губернатора и подключение сел к электричеству после пожара
Главные новости в Алтайском крае 6 июня
06 июня 2023, 23:40, ИА Амител
Заксобрание на внеочередной сессии 6 июня назначило выборы губернатора Алтайского края. Как и предполагалось, они пройдут в единый день голосования, второе воскресенье сентября. В 2023 году это будет 10 сентября. По закону АКЗС должно было назначить выборы не ранее чем за 100 дней и не позднее 90 дней до дня голосования. Таким образом, объявить о старте кампании необходимо было между 1 и 11 июня.
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