Такой день. Дата выборов губернатора и подключение сел к электричеству после пожара

Главные новости в Алтайском крае 6 июня

06 июня 2023, 23:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Заксобрание на внеочередной сессии 6 июня назначило выборы губернатора Алтайского края. Как и предполагалось, они пройдут в единый день голосования, второе воскресенье сентября. В 2023 году это будет 10 сентября. По закону АКЗС должно было назначить выборы не ранее чем за 100 дней и не позднее 90 дней до дня голосования. Таким образом, объявить о старте кампании необходимо было между 1 и 11 июня.

В Алтайском крае восстановили подачу электричества в Заринском, Залесовском и Кытмановском районах после мощного пожара на подстанции в селе Смазнево.

Специалисты "Горэлектротранса" рассказали о том, почему трамваи в Барнауле сходили с рельсов.

По словам сотрудников "Горэлектротранса", причиной схода стала жара, которая привела к расширению путей.

Специалисты провели дополнительную стяжку, движение восстановлено.