Барнаульцы отдыхают на городском пляже, несмотря на то, что он закрыт

Официально открыть место для купания планируют только 10 июня

06 июня 2023, 16:20, ИА Амител





















































Фото: Алина Богомолова

В период аномальной жары некоторые барнаульцы спасаются на городском пляже, несмотря на то, что официально он ещё не открыт.

Ранее городские власти сообщили о том, что официально пляж планируют открыть только 10 июня. В то же время отметили, что сейчас для барнаульцев работают частные пляжи и открытые бассейны.

Также сообщалось, что горожане в жару купаются в фонтанах. Администрация Барнаула предупредила о том, что это может быть опасно, так что от подобного способа охладиться лучше отказаться.