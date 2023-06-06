Барнаульцы отдыхают на городском пляже, несмотря на то, что он закрыт
Официально открыть место для купания планируют только 10 июня
06 июня 2023, 16:20, ИА Амител
Фото: Алина Богомолова
В период аномальной жары некоторые барнаульцы спасаются на городском пляже, несмотря на то, что официально он ещё не открыт.
Ранее городские власти сообщили о том, что официально пляж планируют открыть только 10 июня. В то же время отметили, что сейчас для барнаульцев работают частные пляжи и открытые бассейны.
Также сообщалось, что горожане в жару купаются в фонтанах. Администрация Барнаула предупредила о том, что это может быть опасно, так что от подобного способа охладиться лучше отказаться.
16:53:31 06-06-2023
ну а что делать , раз жара такая
21:23:28 06-06-2023
Гость (16:53:31 06-06-2023) ну а что делать , раз жара такая... Не надо лезть поперёк батьки в пекло.Всё идёт по плану.Чтоб всё официально было,а не кабы как.Планирование ещё никто не отменял.И там ведь не дураки сидят...
17:43:10 06-06-2023
50 лет назад ходили на ковш купаться без всяких открытых пляжей.
08:25:34 07-06-2023
Гость (17:43:10 06-06-2023) 50 лет назад ходили на ковш купаться без всяких открытых пля... Да и 20 лет назад тоже ходили
21:18:19 06-06-2023
Аномальная жара длится неделю,но пляж откроют только после неё,то есть 10-го.Потому что всё идёт по плану.
22:11:54 06-06-2023
В такое пекло, мечта-хотя бы на берегу полежать, тельце смочить прохладной водичкой, без заплывов, конечно. Говорят, вода ещё совсем холодная. Но не судьба, отпуск не скоро..как бы дожить до субботы!!!
22:43:52 06-06-2023
По всем традициям купаться можно когда пролетит тополиный пух. Тогда вода согреется и очистится.
23:02:57 06-06-2023
Что за удовольствие отдыхать на природе на берегу и смотреть на сараи на противоположной стороне?
15:02:30 07-06-2023
Гость (23:02:57 06-06-2023) Что за удовольствие отдыхать на природе на берегу и смотреть... Интересно вы себе сараи представляете. Яхт-клуб с прекрасными домами.
23:29:35 06-06-2023
посмотрел фото. даже при +45 я в эту клоаку не поеду. мало того, что бабы целлюлитные, так еще и пузаны из труселей стринги пытаются сделать...
14:17:35 07-06-2023
Гость (23:29:35 06-06-2023) посмотрел фото. даже при +45 я в эту клоаку не поеду. мало т... От твоей злобы у тебя тоже скоро пузяко вырастет!
13:58:14 07-06-2023
для купания вода еще холодная, а в 40 градусов просто лежать на грязном пляже ну такое.
07:01:30 08-06-2023
"Барнаульцы отдыхают на городском пляже, несмотря на то, что он закрыт" А что боли сомнения, что так будет? Разве у вас бывают сомнения, что, скажем, свинят в свинарнике будет в грязи вываливаться, какие-нибудь коровы оставлять лепешки по пути? Такая я же ситуация - захотели свиньи полежать в грязи - будут, значит, лежать.
09:46:56 08-06-2023
Это так подготовлен городской пляж к открытию?