Такой день. Отчет мэра Барнаула и угрозы педагогам от отца ученика

О главных событиях Алтайского края за 17 марта

17 марта 2023, 23:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

17 марта мэр Барнаула Вячеслав Франк выступил с отчётом о работе за прошлый год. Он рассказал о ремонте путепровода на Новом рынке и назвал повышение реальных доходов населения одной из главных задач местных властей. Депутаты Барнаульской гордумы считают, что проблемы, конечно, есть, но город растёт и развивается. А всё потому, что власть работает в диалоге с депутатами и общественностью.

В России для детей с рождения предлагают открывать накопительные счета. Финансировать их хотят из нефтегазовых доходов. Соответствующий законопроект подготовили депутаты Госдумы.

Новую социальную программу могут запустить с 2024 года. Накопленные на счетах деньги россияне смогут использовать с 18 лет – на образование или покупку жилья. В чём суть инициативы, сколько времени средства будут хранить на счетах и зачем это нужно – в разборе amic.ru.

В Барнауле отец ученика одной из школ отправил социальному педагогу голосовое сообщение с нецензурными выражениями и угрозами расправы.

Накануне сын мужчины повздорил с другим учеником и толкнул его в лужу. Педагог позвонила родителям мальчика и попросила принять меры. После этого получила сообщение, в котором отец школьника заявил, что сын должен был не только в лужу бросить, но и избить соперника.

Крестовоздвиженская церковь в здании бывшего барнаульского планетария в парке "Изумрудный" откроется 8 апреля. В этот день храм освятят, там начнутся регулярные богослужения. Однако ремонт продолжится до конца 2023 года. Об этом amic.ru рассказал настоятель церкви отец Иларион.