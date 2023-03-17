Без единого "против". Как депутаты оценили работу мэра Барнаула Вячеслава Франка

А оценили в основном положительно

17 марта 2023, 17:16, ИА Амител

Вячеслав Франк / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Администрация Барнаула и мэр города Вячеслав Франк хорошо отработали прошлый год. Проблемы, конечно, есть, но город растёт и развивается. А всё потому, что власть работает в диалоге с депутатами и общественностью. Так оценили годовой отчёт градоначальника большинство депутатов думы. Вопрос рассмотрели в пятницу, 17 марта.

"Страна с оружием защищает независимость"

О том, что город живёт не сам по себе, а в условиях специальной военной операции, а потому не всегда получается реализовать все планы, коллегам напомнил глава фракции ЛДПР Алексей Скосырский.

"Здесь много говорилось о трудностях и достижениях. И то и другое есть. Но вообще-то наша страна с оружием в руках защищает свою независимость. И на администрации города лежит колоссальная ответственность. Поэтому так важно быть в постоянном диалоге с общественностью и населением. Власть с этой задачей справляется", – сказал он.

Скосырский похвалил мэрию за учёт мнений фракций при принятии бюджета, за работу по улучшению водоснабжения, социальной инфраструктуры, развитию пригородных территорий.

Но призвал активнее расселять людей из аварийного жилья и строить больше детсадов и школ в центре города, а также обратить внимание на безопасность детей в учебных заведениях. И, пожалуй, самая острая проблема – общественный транспорт.

"Недовольство горожан справедливо, но и власти проблему признают, разрабатывают новую транспортную схему, обсуждают варианты пополнения автопарка. Но на всё это нужны деньги из вышестоящих бюджетов", – сказал Скосырский.

Депутат уверен, что глава города и администрация с поставленными задачами справились. ЛДПР отчёт поддержала.

Алексей Скосырский и Анна Юферева на отчете Вячеслава Франка 17 марта 2023 года / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

"Кто, если не мы, обратит внимание на минусы"

Обращать внимание на минусы после отчёта Франка на трибуну вышел молодой депутат от фракции "Справедливая Россия – За правду" Захар Торычев.

К минусам он отнёс недостаточное расселение из аварийного жилья и капремонт домов. Планировали расселить две тысячи человек, а расселили 1,5 тысячи.

Он пожурил власти за недостаточные темпы создания новых учебных мест, отсутствие Дома культуры и школы искусств в Центральном районе города и генплан, принятый в разрез с интересами жителей частного сектора. Также заявил, что у партии есть вопросы к ремонту дорог, наружному освещению и вырубке 15 га леса в посёлке Кирова.

"А ещё мы просили недавно избранных глав районов (Индустриального и Ленинского, – прим. ред.) приглашать нас на отчёты, и буквально через несколько дней эти отчёты прошли, а нас не позвали. Вячеслав Генрихович, это настоящее вредительство, чтобы подорвать ваш авторитет. Мы понимаем, что Вячеслав Генрихович не Брюс Всемогущий – сложно уследить за всеми подчинёнными, которые могут допускать ошибки", – сказал он и призвал главу города быть "пожёстче с подчинёнными".

При этом справедливороссы отчёт главы города тоже поддержали.

"Роль депутатов сводится к нулю"

А вот КПРФ голосовать не стала. Все три депутата от фракции не выступили ни "за", ни "против", просто проигнорировали голосование. Причём с довольно странным пояснением.

Глава фракции Сергей Немчинов вышел к трибуне, где остальные депутаты высказывали слова поддержки и недовольство работой городской власти. Но Немчинов заявил, что депутатам не дают высказываться.

"Роль депутатов сводится к нулю, формулировка (по сути, то, что голосовали депутаты, принимая отчёт, – прим. ред.) “принять к сведению” – это как полное одобрение. Мы работаем напрямую с населением, но не можем озвучивать вопросы. Нужен открытый живой диалог. КПРФ не считает эту форму отчётом, это просто доклад без оценок", – сказал он.

На отчете Вячеслава Франка 17 марта 2023 года / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

"Реальные усилия"

"Новые люди" Франка и его команду поддержали. Глава фракции Никита Федюнин оценил работу удовлетворительно.

"Для развития города прилагаются реальные усилия: город участвует в федеральных программах, направленных на обновление инфраструктуры, растёт уровень промышленного производства, уровень собственных доходов городского бюджета, в полном объёме исполняются социальные обязательства", – сказал депутат.

И добавил, что работать есть над чем. Например, над проблемой общественного транспорта, реновацией, переселением из аварийного жилья, защитой экологии. А также над поддержкой предпринимателей.

"Убедительная динамика"

Единороссы, коих в БГД большинство, поддержали мэра безоговорочно.

"Несомненно, главное достижение прошедшего года – монолит представительной и исполнительной власти. Внешние вызовы сплотили депутатский корпус и администрацию Барнаула в работе на результат", – отметил руководитель фракции ЕР Вячеслав Перерядов.

На результат сработали и барнаульские предприятия, об этом свидетельствует исторически низкий уровень безработицы.

Перерядов оценил убедительную динамику увеличения городского бюджета, роста бюджетной обеспеченности на одного жителя и повышения уровня заработной платы.

В своём отчёте Вячеслав Франк рассказал о росте промпроизводства и количества рабочих мест, сколько вкладывают в инженерные объекты, сколько ремонтируют дорог, где строят школы. Глава Барнаула рассказал, успеют ли отремонтировать мост на Новом рынке в срок и как власти будут решать проблемы общественного транспорта.