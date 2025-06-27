Такой день. Перенос фестиваля имени Евдокимова и дорожки в парке 300-летия Барнаула

Главное за 27 июня

27 июня 2025, 23:50, ИА Амител

Закат над Барнаулом / Фото: amic.ru

В Барнауле до 30 июня перекрыли нечетную сторону проспекта Ленина на пересечении с улицей Молодежной. Причина — техническое перевооружение участка магистральной теплосети.

Дату проведения Всероссийского фестиваля народного творчества и спорта имени Михаила Евдокимова "Земляки" перенесли на 7-9 августа. Это связано с карантином по бешенству, который действует в поселке Верх-Обское до 4 августа.

Сотрудник Росгвардии Алтайского края совершил два одиночных восхождения в горах Республики Алтай. Первой вершиной стала гора Юбилейная (3405 м) в Северо-Чуйском хребте, второй - Купол Трех Озер (3556 м).

В Алтайском крае прошли масштабные учения с ракетными комплексами "Ярс". Ракетчики отработали вопросы инженерного оборудования, маскировки и боевого охранения, а также противодействия диверсионным группам

В будущем парке 300-летия Барнаула начали выкладывать пешеходные дорожки. Тротуарной плиткой уже вымощена некоторая часть прогулочных аллей. На площадке находится большое количество блоков со строительным материалом - работы предстоит еще много.