Такой день. Перенос фестиваля имени Евдокимова и дорожки в парке 300-летия Барнаула
Главное за 27 июня
27 июня 2025, 23:50, ИА Амител
В Барнауле до 30 июня перекрыли нечетную сторону проспекта Ленина на пересечении с улицей Молодежной. Причина — техническое перевооружение участка магистральной теплосети.
Дату проведения Всероссийского фестиваля народного творчества и спорта имени Михаила Евдокимова "Земляки" перенесли на 7-9 августа. Это связано с карантином по бешенству, который действует в поселке Верх-Обское до 4 августа.
Сотрудник Росгвардии Алтайского края совершил два одиночных восхождения в горах Республики Алтай. Первой вершиной стала гора Юбилейная (3405 м) в Северо-Чуйском хребте, второй - Купол Трех Озер (3556 м).
В Алтайском крае прошли масштабные учения с ракетными комплексами "Ярс". Ракетчики отработали вопросы инженерного оборудования, маскировки и боевого охранения, а также противодействия диверсионным группам
В будущем парке 300-летия Барнаула начали выкладывать пешеходные дорожки. Тротуарной плиткой уже вымощена некоторая часть прогулочных аллей. На площадке находится большое количество блоков со строительным материалом - работы предстоит еще много.
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