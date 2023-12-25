Такой день. Работа автобусов в праздники и надвигающиеся снегопады

Главные новости в Алтайском крае 25 декабря

25 декабря 2023, 23:34, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Алтайском крае возбуждено уголовное дело по факту получения химических ожогов посетителями заведения общественного питания: 15 жителей Заринска, включая детей, обратились в больницу после посещения кафе и пожаловались на плохое самочувствие.

Как оказалось, пострадавшие получили химические ожоги лица и слизистых. Возбуждено уголовное дело по признакам "оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей".

Мокрый снег небольшой и умеренной интенсивности, а также порывистый ветер прогнозируют синоптики в Алтайском крае в большинстве дней последней недели 2023 года. На дорогах вероятны гололедные явления, местами поднимутся метели, сообщила amic.ru дежурный синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.

Власти Барнаула обсудили работу общественного транспорта в новогодние праздничные дни.

31 декабря пассажирский транспорт будет работать согласно действующему расписанию выходного дня. То есть с увеличенным интервалом. С 3 по 8 января общественный транспорт будет ходить по расписанию выходного дня.