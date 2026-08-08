Такой день. Ранение полицейского при взрыве колеса и визит главы Минпромторга в Барнаул

О главных событиях на Алтае за 8 августа

08 августа 2026, 20:57, ИА Амител

Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Алтайский край расширяет сотрудничество с Кыргызстаном. От студенческих программ до поставок фанеры и масла — регион наращивает как экономические, так и гуманитарные контакты.

В Барнауле обновляют дорожную инфраструктуру. С начала лета отремонтировано более 85 тысяч квадратных метров дорог и тротуаров.

Глава Минпромторга России любовался Барнаулом с высоты Нагорного парка. Город высокопоставленному чиновнику показал мэр Вячеслав Франк.

"Веселому молочнику" с Алтая Джастасу Уолкеру не грозит депортация. А вот супруге и детям фермера предстоит разобраться с вопросами миграционного учета.

Под Бийском полицейский получил ранения при взрыве колеса во время тушения горящей фуры. Из‑за разрыва шины правоохранителя травмировало осколками.