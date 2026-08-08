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Такой день. Ранение полицейского при взрыве колеса и визит главы Минпромторга в Барнаул

О главных событиях на Алтае за 8 августа

08 августа 2026, 20:57, ИА Амител

Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru
Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Барнаул Алтайский край Такой день
       

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