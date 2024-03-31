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Такой день. Затопленные участки и взрывы на реке

Главные новости в Алтайском крае 31 марта

31 марта 2024, 22:30, ИА Амител

Спасатель с котом / ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Спасатель с котом / ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Специалисты провели взрывные работы на реке Чарыш в районе села Белоглазово. 

Отмечается, что основная цель работ заключается в том, чтобы ослабить ледовое поле для обеспечения безопасности при прохождении паводка. 

Ледовые заторы, которые взрывают специалисты, мешают проходить воде.

Свыше 900 участков подтоплено в Алтайском крае. 

В 37 районах региона от талой воды пострадали 127 домов. Для людей открыли три пункта временного размещения, в которых сейчас находятся 77 человек.

Спасатели эвакуирую людей и животных.

Подтопление добралось до села Санниково в Алтайском крае.

Разлившаяся река Лосиха залила часть микрорайона Лосихин остров, который находится в низине. Люди говорят о том, что вода пребывает очень быстро.

Местные просят о помощи. Попытки отсыпать береговую линию не дают результатов.

Алтайский край Паводок

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