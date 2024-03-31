Такой день. Затопленные участки и взрывы на реке
Главные новости в Алтайском крае 31 марта
31 марта 2024, 22:30, ИА Амител
Специалисты провели взрывные работы на реке Чарыш в районе села Белоглазово.
Отмечается, что основная цель работ заключается в том, чтобы ослабить ледовое поле для обеспечения безопасности при прохождении паводка.
Ледовые заторы, которые взрывают специалисты, мешают проходить воде.
Свыше 900 участков подтоплено в Алтайском крае.
В 37 районах региона от талой воды пострадали 127 домов. Для людей открыли три пункта временного размещения, в которых сейчас находятся 77 человек.
Спасатели эвакуирую людей и животных.
Подтопление добралось до села Санниково в Алтайском крае.
Разлившаяся река Лосиха залила часть микрорайона Лосихин остров, который находится в низине. Люди говорят о том, что вода пребывает очень быстро.
Местные просят о помощи. Попытки отсыпать береговую линию не дают результатов.
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