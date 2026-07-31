Под блокировку попадают карточки с прямыми именами, цитатами, изображениями, а также описания, где персона указана как автор, герой или ключевая фигура

31 июля 2026, 16:18, ИА Амител

Карточки товаров / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART/ amic.ru

Российские маркетплейсы Ozon и Wildberries начали проверку товаров, связанных с Павлом Дуровым*, после того как Росфинмониторинг включил его в список экстремистов. Это означает, что все товары, ассоциированные с основателем Telegram, могут быть заблокированы, сообщили представители компаний РИА Новости.

Росфинмониторинг внес Павла Дурова* в перечень экстремистов и террористов в четверг, 30 июля. Это решение привело к началу проверки и возможной блокировке товаров, связанных с ним.

«После включения лица или материалов в перечень террористов и экстремистов, мы проводим проверку ассортимента и блокируем соответствующие карточки товаров. В ближайшее время товары, связанные непосредственно с Павлом Дуровым*, включая книги и продукцию с его изображением, будут скрыты с нашей витрины», — заявили в Ozon.

Wildberries также приступила к внутренней проверке для определения того, какие товары следует заблокировать.

«В случае подтверждения нарушений такие товары будут незамедлительно заблокированы», — заключили в компании.

Ранее сообщалось, что ФСБ России подтвердила возбуждение уголовного дела против Павла Дурова* по статье о содействии террористической деятельности. В результате он был объявлен в международный розыск.

По данным ФСБ, администрация Telegram не предприняла мер по удалению каналов, чатов и ботов, которые спецслужбы Украины использовали для организации диверсий, террористических актов, массовых убийств и кибермошенничества. Это привело к значительным человеческим жертвам, включая женщин и детей, и материальным потерям на миллиарды рублей.



* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов